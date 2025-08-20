CANAL RCN
Deportes

James Rodríguez finalmente rompió el silencio y habló sobre su polémico cruce con Lionel Messi

El 10 colombiano se refirió al momento viral que se dio en la pasada fecha de eliminatorias sudamericanas.

Pelea James y Messi
Foto: Captura pantalla Deportes RCN

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
09:43 a. m.
Uno de los momentos más polémicos que se vivió en el último cruce de eliminatorias entre Argentina y Colombia fue protagonizado por dos referentes, como Lionel Messi y James Rodríguez.

En aquel juego, que terminó por 1-1, Messi se fue en contra del 10 colombiano por sus declaraciones en las que aseguró que el juez de la final de Copa América 2024 influyó.

“Dijiste que nos habían ayudado en la final… Hablas mucho”, fue lo que le dijo Messi en su momento a James.

James Rodríguez rompió el silencio sobre su cruce de Messi

En su momento, James Rodríguez aseguró que fue una calentura del momento, sin embargo, el colombiano volvió a referirse y esta vez lo hizo de manera más contundente.

“Por ahí como que no le gustó mucho a él, pero es parte de eso. Uno dice lo que uno piensa y creo que somos libres de eso" dijo.

"Todo lo que han ganado creo que se lo han trabajado duro y son justos ganadores también”, agregó el 10.

Foto: AFP

¿Qué pasará con el futuro de James?

Más allá de las palabras sobre Lionel Messi, otro de los puntos claves en el entorno de James Rodríguez es su renovación con León de México.

Sobre ello, el 10 fue consultado y respondió de manera certera, dejando su futuro a la deriva.

“Hasta ahora no han dicho nada (sobre la renovación), faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo, que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre. Ya se hablará de eso, si no tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino”, dijo.

Cabe recordar que James tiene contrato con León hasta el 31 de diciembre del presente año.

