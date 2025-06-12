Lionel Messi vendría a Colombia: el rumor que crece mientras va por la MLS Cup

El argentino, que transformó la liga desde su llegada, está a un paso de conquistar su primer título de liga en Estados Unidos. Pero mientras el planeta fútbol mira hacia la gran final, en Colombia crece un rumor que desata ilusión: Messi podría visitar el país en los próximos meses para un amistoso. La sola posibilidad tiene a los aficionados contando los días para una confirmación oficial.

Messi, a un paso de su primer título de liga en EE. UU.

La final de la MLS Cup representa mucho más que un partido para Inter Miami. Desde su llegada, Lionel Messi no solo elevó el rendimiento deportivo del club, sino que también revolucionó la liga en términos de audiencia, interés global y proyección internacional. Ahora, con la temporada llegando a su capítulo final, el argentino está a noventa minutos de levantar un trofeo que sellaría su primera campaña completa en Miami con broche de oro. Las tribunas prometen un ambiente electrizante y todos los reflectores estarán sobre el número 10, cuyo impacto trasciende lo deportivo.

El rumor que sacude a Colombia: ¿Messi jugará un amistoso?

Mientras en Miami se preparan para la gran final, en Colombia crece una noticia que ya tiene a los aficionados soñando. Según informó Juan Felipe Cadavid, Lionel Messi estaría próximo a viajar al país para disputar un partido amistoso. Aunque no existen detalles oficiales (ni rival, ni sede confirmada), la sola posibilidad ha generado una ola de emoción en redes sociales y conversaciones deportivas.

La idea de ver a Messi en una cancha colombiana, firmando autógrafos y provocando euforia en las tribunas, se siente más cercana que nunca.

¿Contra quién podría jugar Messi en Colombia?

Aunque no hay anuncios confirmados, las especulaciones han comenzado a tomar fuerza. Algunos apuntan a que el amistoso podría ser contra uno de los grandes del fútbol colombiano, lo que garantizaría estadios llenos, récords de audiencia y un ambiente histórico.

Lo cierto es que, independientemente del rival, el impacto mediático de una visita del mejor jugador del mundo sería monumental y convertiría al país en epicentro del fútbol internacional por varios días.

Un cierre de año que podría ser inolvidable para Messi

Si Lionel Messi logra levantar la MLS Cup con el Inter de Miami y, posteriormente, confirma su viaje a Colombia, el cierre de temporada sería histórico tanto para el jugador como para los aficionados. Por ahora, el foco está en la gran final en Estados Unidos, pero en territorio colombiano la expectativa crece minuto a minuto.