Descubren red que invadió una universidad de Bucaramanga con drogas de olores y sabores: así operaba

La Fiscalía y la Policía Nacional dieron con una organización criminal autodenominada 'Los de la U', que habría tomado control de áreas dentro y alrededor de una universidad en Bucaramanga para la venta de estupefacientes al menudeo.

Las investigaciones revelan que los integrantes de la banda, con roles previamente definidos, obtenían las drogas, alteraban su composición y las distribuían en empaques coloridos que llamaban la atención de jóvenes estudiantes y otras personas que frecuentaban la zona.

¿Cómo operaba la banda que vendía drogas en una universidad de Bucaramanga?

Entre las prácticas ilícitas de la organización estaba la modificación de la marihuana para cambiar su apariencia, aroma y darle sabores de frutas como fresa, mango, sandía y arándanos.

Además de la marihuana adulterada, la banda distribuía cocaína, bazuco y éxtasis, empleando estrategias de mercadeo dirigidas a los jóvenes de la zona universitaria.

Capturan a 'Los de la U', banda dedicada a distribuir droga con sabores en Bucaramanga

Durante 11 diligencias de registro y allanamiento realizadas en diferentes puntos de Bucaramanga, las autoridades capturaron a 14 personas presuntamente vinculadas a ‘Los de la U’.

En los operativos se incautaron 52 kilogramos de marihuana, más de 44 millones de pesos en efectivo, un arma de fuego y municiones.

Uno de los inmuebles inspeccionados albergaba un laboratorio artesanal destinado al secado, modificación y almacenamiento de la marihuana, donde los detenidos realizaban el proceso de alteración de las sustancias ilícitas.

Por esto, un fiscal de la Seccional Santander imputó a los capturados por los delitos de concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

¿Quiénes eran los delincuentes que hacían parte de 'Los de la U'?

Los detenidos fueron identificados como Ángel Duván Ramírez Aristizábal, Ingrid Vanesa Díaz Gil, Josimar Dayana Barbosa Puertas, Michael Alexander Rodríguez Valderrama, Edwin Alejandro Sandoval Palomino, Fabián Mauricio Peña Sánchez, Edwin Oswaldo Mantilla Pérez, Billy Joel Morales Roldán, Rafael Armando Rey Merchán, Emanuel Sánchez Santiago, Juan Sebastián Molina Martínez, Gustavo Andrés Mateus Triana, Andrés Cortés Saavedra y Sergio Andrés Bonilla Rangel.

Finalmente, por disposición de un juez de control de garantías, ocho de los señalados recibirán medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que los restantes permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia bajo custodia judicial.