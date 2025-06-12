🔴 EN VIVO: conozca el calendario oficial de la fase de grupos del Mundial 2026

Tras conocerse los grupos del Mundial 2026, la atención global se centra en la definición oficial del calendario. Este sábado se confirmarán los días, horarios y estadios donde se disputarán los partidos de la fase de grupos, un dato clave para selecciones, cuerpos técnicos, periodistas y aficionados que ya comienzan a planear su ruta hacia la próxima cita orbital.

RELACIONADO La razón por la que la Selección Colombia está obligada a quedar primera de su grupo en el Mundial

El torneo, que será organizado por Estados Unidos, México y Canadá, está cada vez más cerca. Con el sorteo ya realizado y los grupos definidos, la expectativa aumenta: la programación completa permitirá visualizar con claridad el desarrollo del Mundial 2026, cuyo pitazo inicial está previsto para el jueves 11 de junio, en territorio mexicano.

Colombia también espera este anuncio con atención. La Selección, dirigida por Néstor Lorenzo, ya conoce a sus rivales en el grupo K: el ganador de uno de los repechajes intercontinentales (Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo), Uzbekistán y la Portugal de Cristiano Ronaldo. Aun así, el calendario será determinante para estructurar el itinerario del equipo.

¿Qué se define este sábado?

Este 6 de diciembre, en Estados Unidos, se llevará a cabo la presentación oficial del calendario del Mundial 2026. Allí se anunciarán de manera detallada los días y horarios de cada compromiso, así como los estadios asignados en las tres sedes mundialistas. Esta información es fundamental para la logística de las federaciones, los medios de comunicación y los aficionados que ya preparan su viaje.

RELACIONADO Prensa de Portugal reacciona al enfrentamiento que tendrán con Colombia en el Mundial de 2026

La confirmación del calendario permitirá, además, proyectar el desarrollo de los grupos que reúnen a varias de las principales figuras del fútbol mundial. Con el sorteo ya realizado, algunos emparejamientos han generado especial interés.

¿Dónde seguir la transmisión EN VIVO?

El evento será transmitido por Deportes RCN, la aplicación del Canal RCN, el canal oficial de YouTube y www.canalrcn.com, desde las 11:45 a.m. (hora colombiana).