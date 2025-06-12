Luis Díaz y su destacada actuación vs. Stuttgart en Bundesliga: asistencia tras gran jugada individual

Este sábado 6 de diciembre, Luis Díaz volvió a tener actividad con la camiseta del Bayern Múnich en el partido donde su equipo visitó al Stuttgart en la fecha 13 de la Bundesliga. Terminaron ganando por 5-0 con el colombiano jugando los 90 minutos.

Como siempre, Díaz estuvo recostado a la banda izquierda donde generó desequilibrio y también mostró compromiso en marca cuando fue necesario. Aunque en los primeros 45 minutos el juego estuvo parejo, en la segunda mitad todo se desequilibró, tras el ingreso de Harry Kane.

Harry Kane y un nuevo triplete en su carrera

El goleador inglés solo necesitó de un tiempo para marcar 3 goles. Primero se inventó un golazo desde afuera del área, luego marcó desde el punto penal tras una mano en el área y finalmente cazó un centro de Michael Olise para llevarse el balón a casa.

Los tres goles de Kane se sumaron a los tantos de Konrad Laimer, quien marcó el único gol en la primera mitad de taco; y el gol de Josip Stanisic, quien para el registro quedó con una asistencia de Luis Díaz.

Así fue la asistencia de Luis Díaz vs Stuttgart

El extremo colombiano recibió el balón por la izquierda y logró meterse en el área tras un par de regates exitosos. Mientras dos rivales que lo marcaban esperaban por su próximo movimiento, hizo un toque suave hacia atrás para encontrar a Josip Stanisic, quien se perfiló y sacó el remate.

Este gol de Stanisic fue con ayuda del portero local, quien logró ponerse en la trayectoria del balón, pero lo dejó pasar y se sumó un nuevo gol al marcador.