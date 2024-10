Lionel Scaloni le 'jaló las orejas' a Dibu Martínez: "Ojalá no vuelva a pasar"

El próximo jueves 10 de octubre, la Selección Argentina visitará a Venezuela para disputar un duelo válido por la novena fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Por primera vez en más de dos años, la 'albiceleste' no contará con Emiliano 'Dibu' Martínez para un partido oficial. Lionel Scaloni habló de la sanción que le impusieron al arquero del Aston Villa.

El pasado 10 de septiembre, Argentina visitó a la Selección Colombia y se llevó un sabor amargo del Metropolitano, luego de perder por 2-1. Martínez quedó retratado en el primer gol 'cafetero' pues intentó 'cancherear' a James Rodríguez en el tiro de esquina que terminó con el gol de Yerson Mosquera. En la segunda anotación de la 'amarilla' perdió el duelo desde el punto blanco con el volante cucuteño.

Cuando Piero Maza decretó el final del partido, 'Dinamita' agredió a un camarógrafo en el terreno de juego. FIFA tomó cartas en el asunto y decidió imponerle una sanción de dos partidos. Así las cosas, el guardameta con pasado en Arsenal y Getafe se perderá los duelos contra la 'vinotinto' y Bolivia. Su lugar lo ocupará Gerónimo Rulli, Juan Musso o Walter Benítez.

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre la ausencia de 'Dibu' Martínez?

"Emiliano (Martínez) ya se ha expresado de muy buena manera públicamente. Ojalá no vuelva a pasar porque el equipo no se puede permitir no tener al Dibu, más allá de que yo no esté de acuerdo con la sanción", señaló el estratega argentino durante una rueda de prensa en Miami.

"Siempre el equipo va a dar la cara. Tenemos un gran plantel, pero siempre preferimos tener a todos a disposición para elegir en base a lo que nosotros convocamos. Esta vez hemos tenido una serie de problemas", agregó Scaloni.

Lionel Scaloni ya palpita el Venezuela vs. Argentina

"Venezuela es un muy buen rival, física y futbolísticamente. Es un rival para tener en cuenta, respetado, y nosotros afrontaremos el partido como se merece. Va a ser un partido complicado, esperamos mantener el nivel que venimos teniendo en líneas generales", concluyó el exjugador de Deportivo La Coruña y Lazio.