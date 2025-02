Luis Díaz brilló cuando Liverpool más lo necesitaba: vea los goles del 2-0 vs. Newcastle

Este miércoles 26 de febrero, Liverpool recibió a Newcastle para disputar un duelo correspondiente a la fecha 27 de la Premier League 2024/25. Los comandados por Arne Slot se impusieron por 2-0 y ahora son más líderes que nunca del rentado inglés. Luis Díaz, quien gozó de una nueva titularidad con el conjutno de Merseyside, fue fundamental para la valiosa victoria en Anfield.

Arsenal y Nottingham Forest, los perseguidores de Liverpool, se citaron en primer triunfo. Los equipos no se sacaron ventajas en The City Ground y reclamaron un punto inservible para sus ambiciones. Los de Slot sabían que tenían una gran oportunidad en sus manos y no la dejaron pasar. Los locales fueron en busca de la victoria desde que sonó el pitazo de Stuart Attwell.

Al minuto 11', Diogo Jota le cedió el balón al extremo nacido en Barrancas. Díaz Marulanda no dudó en atacar el área rival y 'enloqueció' a Fabian Schär con unos regates. El exjugador de Porto y Junior de Barranquilla encontró un espacio y filtró un excepcional pase antes de que llegara Tino Livramento.

Luis Díaz se lució con una asistencia en Liverpool vs. Newcastle

Dominik Szoboszlai se desmarcó, ejecutó un remate y el balón pasó entre las piernas de Sandro Tonali y Dan Burn. Nick Pope intentó reaccionar pero le fue imposible evitar la caída de su arco. El atacante de la Selección Colombia llegó a 17 'pasegoles' con el emblemático club inglés. Cabe resaltar que acompaña dicha cifra con 37 goles.

Al 63', Alexis Mac Allister lideró un buen ataque del cuadro local. El campeón del mundo en Catar 2022 hizo una pared con Mohamed Salah y ejecutó un espectacular derechazo para darle tranquilidad al banquillo del estratega neerlandés. Al 89', le anularon un gol a Ibrahima Konaté por una falta previa sobre Pope. Al final no quedó tiempo para más y Liverpool reclamó tres puntos 'de oro'.

Con esta victoria, el equipo de Slot llegó a 67 puntos. Los 'gunners' quedaron con 54; mientras que el 'bosque' alcanzó 48 enteros. Cabe resaltar que Liverpool tiene un partido más que sus perseguidores.

Liverpool 2 vs. Newcastle 0: vea los goles