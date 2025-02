Luis Díaz quiere llegar a Múnich: el camino de Liverpool a la final de la Champions

Este viernes 20 de febrero, se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2024/25. Liverpool, que fue primero en la primera fase o liguilla, se verá las caras con París Saint-Germain. Los comandados por Arne Slot quieren conquistar la edición 70 de la 'Orejona' y así sería su camino a Múnich.

Los 'reds' brillaron en el nuevo formato del certamen organizado por la UEFA. La escuadra ganaron sus primeros siete partidos: 1-3 vs. Milán, 2-0 vs. Bolonia, 0-1 vs. RB Leipzig, 4-0 vs. Bayer Leverkusen, 2-0 vs. Real Madrid, 0-1 vs. Girona y 2-1 vs. Lille. En la última fecha viajaron a Eindhoven (Países Bajos) con una nómina mixta y perdieron por 3-2.

A pesar de la derrota, mejoraron la marca de Barcelona y se quedaron con la primera posición. Pues bien, en octavos de final enfrentarán al cuadro parisino que viene de 'aplastar' 10-0 a Brest. El equipo de Luis Enrique ha venido de menos a más en el certamen y se la pondrá difícil a los 'rojos'.

Liverpool vs. PSG: historial por Champions League

Los de Anfield han enfrentado al cuadro de la capital francesa en dos oportunidades, pues compartieron el Grupo C en la Champions League 2018/2019. La ida se disputó en Inglaterra y los entonces comandados por Jürgen Klopp se impusieron por 3-2 gracias a un agónico gol de Roberto Firmino. Daniel Sturridge y James Milner habían adelantado a los locales; sin embargo, Thomas Meunier y Kylian Mbappé establecieron el empate parcial.

El equipo de Thomas Tuchel ganó por 2-1 en el Parque de los Príncipes. Juan Bernat y Neymar pusieron a los parisinos en ventaja; mientras que Milner descontó al minuto 45' con un gol de penalti.

Liverpool y PSG también se enfrentaron en las semifinales de la Recopa de Europa 1996/1997. El equipo de Ricardo Gomes se clasificó a la gran final tras imponerse por 3-2 en el marcador global. Barcelona terminó venciendo a 'Les Rouge et Bleu' en el duelo cumbre.

Liverpool y su camino rumbo a la final de la Champions League 2024/25