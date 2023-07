¿Se va? Liverpool respondió a la oferta del Al-Hilal por Luis Díaz

En las últimas horas, los aficionados del Liverpool tienen las alarmas encendidas por la oferta de un equipo de Arabia Saudita por Luis Díaz, quien desde su llegada a los ‘reds’ se ha convertido en uno de los jugadores más relevantes de la plantilla de Klopp, despertando el interés de varios equipos de la elite europea.

En medio de la incertidumbre de lo que será el futuro del colombiano, las directivas del Liverpool ya habrían tomado una decisión con relación a Luis Díaz, dejando claro que es una de las piezas importantes para el proyecto del equipo. Dándole así un parte de tranquilidad a todos los aficionados de los ‘reds’.

Según dio a conocer Fabrizio Romano, periodista deportivo italiano, el Liverpool ya le habría notificado Al-Hilal que no piensa considerar un acercamiento por Luis Díaz, a pesar de los 50 millones de euros que estarían dispuestos a pagar por el jugador colombiano, pues es considerado uno de los futbolistas más fundamentales del club.

“El Liverpool no tiene intención de considerar un acercamiento verbal de 50 millones de euros por parte de Al Hilal para Luís Díaz. Es parte de los planes a largo plazo de Jurgen Klopp. El Liverpool quiere que Luis se quede y forme parte de la plantilla esta temporada a pesar de las llamadas saudíes”, aseguró el periodista en mención.

