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Cursos gratis en Bogotá durante abril de 2026: manipulación de alimentos, sistemas y más

El IPES ofrece capacitación presencial sin costo para vendedores, comerciantes y emprendedores informales durante abril de 2026, con cupos limitados.

Cursos en Bogotá
FOTO: IPES

Noticias RCN

abril 04 de 2026
02:38 p. m.
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Durante abril de 2026, en Bogotá se habilitó una nueva oferta de cursos gratis dirigidos a vendedores informales, comerciantes de plazas de mercado y emprendedores, como parte de una estrategia de formación para el trabajo.

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La iniciativa está liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES), que busca fortalecer habilidades laborales y facilitar el acceso a oportunidades económicas formales.

La convocatoria incluye programas de manipulación de alimentos, sistemas básicos y orientación para el trabajo, con modalidad presencial y inscripciones abiertas hasta completar cupos.

Cursos gratis en Bogotá: fechas, lugares y enfoque de formación

Uno de los cursos destacados es la ruta de formación en manipulación de alimentos, diseñada bajo los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud y conforme a la Resolución 2647 de 2013. Este programa se realizará del 6 al 10 de abril de 2026, en horario de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., en la Plaza Distrital de Mercado Kennedy.

En paralelo, el curso de formación en sistemas básicos busca impulsar la alfabetización digital. Se desarrollará del 9 al 24 de abril de 2026, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., en el Punto Vive Digital Veracruz. Incluye contenidos como manejo de Windows, herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint), navegación en internet, correo electrónico y conceptos básicos de seguridad informática.

Formación para el trabajo y habilidades clave en Bogotá

Otra de las opciones disponibles es el taller de orientación para el trabajo, programado para el 14 de abril de 2026, entre las 9:00 a. m. y las 12:00 m., en la Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre. Este espacio está enfocado en prácticas para facilitar la inserción en el mercado laboral formal.

Según la información oficial, estos cursos están dirigidos no solo a vendedores y comerciantes, sino también a sus familias, con el objetivo de fortalecer unidades productivas y mejorar las condiciones laborales. Para inscribirse a cualquiera de estos programar, debe registrarse en la página del IPES.

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