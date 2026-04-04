'Majo' Marín hace historia y gana el Augusta National Women's Amateur

La golfista colombiana María José Marín logró un hito sin precedentes al conquistar el Augusta National Women’s Amateur (ANWA), uno de los torneos más prestigiosos del golf amateur femenino a nivel mundial.

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Con una tarjeta final de -14 (68 golpes en la última ronda), la jugadora se impuso con autoridad sobre sus principales competidoras, marcando un momento histórico para el deporte colombiano.

El tablero final reflejó la contundencia de su desempeño: Marín cerró en lo más alto con -14, seguida por Andrea Revuelta (-10) y Soomin Oh (-9), consolidando una ventaja clara tras una semana de alto nivel competitivo.

Dominio en Augusta y consolidación de una promesa mundial

En su cuarta participación consecutiva en el ANWA, la colombiana ya había mostrado señales de crecimiento, incluyendo un tercer corte superado y una destacada actuación previa con un T19 en 2023. Esta vez, logró transformar la experiencia en un rendimiento ganador.

Durante las rondas previas disputadas en el Champions Retreat Golf Club, Marín se mantuvo consistentemente bajo par, destacándose por su precisión y control emocional. Su capacidad para gestionar la presión fue clave, tal como lo había señalado en declaraciones recientes, donde enfatizó el manejo de emociones tras golpes adversos como uno de los factores determinantes de su juego.

Impacto histórico para Colombia y Latinoamérica

La victoria de Marín en Augusta representa un avance significativo para el golf latinoamericano. Hasta ahora, la mejor actuación de una jugadora de la región había sido el segundo lugar de la mexicana María Fassi en 2019. Con este triunfo, la colombiana establece un nuevo referente y eleva el estándar competitivo para futuras generaciones.

Más allá del resultado individual, su logro tiene implicaciones estructurales para el posicionamiento del golf femenino en Colombia, al demostrar que es posible competir y ganar en los escenarios más exigentes del mundo.