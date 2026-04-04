Revelan el doloroso mensaje que Rute Cardoso le envió a Diogo Jota y él nunca leyó

La publicación de la biografía oficial de Diogo Jota ha sacado a la luz uno de los aspectos más conmovedores de su fallecimiento: el último mensaje que su esposa, Rute Cardoso, le envió antes del fatal accidente ocurrido en España.

Según se detalla en el libro titulado Nunca Mais e Muito Tempo (“Nunca más es mucho tiempo”), el mensaje decía: “Cariño, cuando pares llámame, porque tengo algo que enseñarte”. Este texto, que nunca obtuvo respuesta, habría sido enviado poco antes del siniestro en el que Jota y su hermano perdieron la vida mientras se dirigían hacia Portugal.

El último mensaje de Rute Cardoso a Diogo Jota

De acuerdo con información publicada por el Daily Mail, el mensaje de Rute Cardoso hacía referencia, presuntamente, a un video de la boda de la pareja, celebrada apenas once días antes del accidente.

La obra, que será publicada el 9 de abril, recoge cerca de 90 testimonios y ofrece una reconstrucción detallada de los hechos, incluyendo las horas posteriores al accidente. El relato de Cardoso destaca por su crudeza: al no recibir respuesta, intentó contactar repetidamente con el entorno de Jota, incluyendo el hotel donde se alojaría, hospitales y autoridades.

Detalles de la biografía y el contexto del accidente

La biografía no solo se centra en el último mensaje, sino que también profundiza en el contexto del accidente. Según información oficial de la Guardia Civil de Zamora, el siniestro se habría producido por un posible exceso de velocidad, sumado a que un neumático se habría reventado mientras el vehículo realizaba una maniobra de adelantamiento.

El impacto fue de tal magnitud que el automóvil se incendió, provocando la muerte inmediata de ambos ocupantes. Aunque las investigaciones continúan en manos de la justicia española, estos primeros hallazgos han sido clave para entender las circunstancias del hecho.