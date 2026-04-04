Tripulación de Artemis II ya está a más de medio camino hacia la luna: se conocen nuevas imágenes de su viaje

En el cuarto día desde que dejaron la Tierra, los astronautas de la misión Artemis II ya se encuentran a más de medio camino hacia la Luna.

“Hoy estamos más cerca de la Luna que de la Tierra. Este es un hito importante para nosotros. Esperamos compartir más novedades con ustedes en los próximos días”, indicó Jeremy Hansen, el primer astronauta no estadounidense en sobrevolar la Luna, desde la cápsula Orion.

Bajo la misma línea, la NASA explicó que “los astronautas de Artemis II ya han recorrido más de la mitad del camino hacia su destino y los preparativos para el sobrevuelo lunar están en marcha. Durante su viaje alrededor de la cara oculta de la Luna capturarán imágenes para compartirlas con los científicos (¡y ustedes también!)”.

Tripulantes de la misión Artemis II han seguido compartiendo fotografías de su viaje a la Luna:

Los tripulantes de la misión Artemis II han seguido compartiendo imágenes de su viaje al lado oscuro de la Luna. En una publicación reciente realizada por la NASA se ve a la especialista Christina Koch y el comandante Reid Wiseman mirando hacia la Tierra:

“Christina Koch y Reid Wiseman se toman un momento para mirar hacia atrás a la Tierra mientras continúan adentrándose en el espacio hacia la Luna”, se lee en la descripción de las imágenes captadas desde la ventana de la cápsula Orion.

Parte de la misión Artemis II es probar la cápsula desde la órbita lunar para medir el impacto de la radiación en la estructura, con la que futuras misiones van a alunizar.

¿Qué sigue en la misión Artemis II?

Durante el sábado, 4 de abril, los astronautas realizarán una hora de estudio de los objetos fotográficos y dedicarán parte de la jornada a capturar imágenes de cuerpos celestes.

Se espera que los astronautas Wiseman, Glover, Koch y Hansen orbiten la Luna el lunes, 6 de abril, y regresen a la Tierra el viernes, 10.