Consumo de pescado se eleva en Semana Santa: ¿cuáles son sus beneficios?

La Semana Santa ya inició y con estos millones de feligreses se disponen a seguir todos los lineamientos para poder conmemorar la semana mayor según indica la palabra de Dios.

Parte del sistema de creencias afirma que comer carnes está completamente prohibido durante estos días santos lo que corresponde a una norma de abstinencia, penitencia y ayuno.

Por esto, el consumo de pescado suele incrementarse para esta semana por lo que expertos hicieron énfasis en los beneficios de consumir dicho alimento y cuáles son los riesgos de sus excesos.

Beneficios de comer pescado

Según expertos de Mayo Clinic, los ácidos grasos omega-3, que se encuentran presentes en el pescado, son buenos para el corazón y reducen el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca.

Según la Asociación Americana del Corazón, se recomienda comer pescado rico en grasas insaturadas al menos dos veces por semana ya que todos los pescados son buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales.

No obstante, detrás del consumo de este animal persiste una frecuente preocupación relacionada con los niveles de mercurio que, posiblemente, se pueden encontrar en algunos ejemplares. Según Mayo Clinic, los beneficios de comer esta proteína pueden superar los riesgos a la exposición de contaminantes.

Otros beneficios del omega-3

Dentro de los beneficios de este tipo de ácido graso insaturado también se encuentra la reducción de la inflamación en el cuerpo, mantiene sano el corazón al reducir ligeramente la presión arterial, reduce los niveles de triglicéridos en la sangre y disminuye el riesgo de tener latidos irregulares.

Peces recomendados para consumir

Según los expertos, los mejores peces con la mayor cantidad de ácidos grasos como el omega-3 son el salmón, la sardina, caballa del Atlántico, bacalao, arenque, trucha de lago y el atún enlatado en agua.

La FDA asegura que los niveles de consumo deben ser rigurosos y depende del grupo de personas al que se pertenezca. La mayoría de los adultos deben comer dos porciones de pescado a la semana lo que se puede representar en una ración de 4 onzas o 113 gramos.

Si está en embarazo, amamantando o planificando, no se puede consumir más de 12 onzas (340 gramos) de pescado y mariscos en total por semana y no más de 4 onzas (113 gramos) de atún blanco por semana. Por otro lado, el tamaño de la ración de pescado para niños menores de 2 años es de 1 onza (28 gramos) y aumenta con la edad.