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Hija de James Rodríguez rompió el silencio y se pronunció tras hospitalización del '10': este fue su mensaje

Salomé Rodríguez, la hija mayor de James, emitió su pronunciamiento en su cuenta de Instagram.

Foto: AFP.

Noticias RCN

abril 04 de 2026
04:32 p. m.
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James Rodríguez hizo parte de los dos últimos partidos amistosos que jugó la Selección Colombia.

Vs. Croacia, el '10' fue titular y estuvo en el terreno de juego durante los primeros 64 minutos.

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Mientras tanto, contra Francia volvió a integrar el once inicialista y fue relevado hasta el minuto 63.

Sin embargo, después de ese segundo amistoso, James Rodríguez tuvo un problema de salud y tuvo que ser hospitalizado, de acuerdo con lo confirmado por la Selección Colombia.

"Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación", se planteó en un comunicado oficial.

Asimismo, en las últimas horas se ha conocido que James Rodríguez ya recibió el alta médica y se encuentra guardando reposo, pero que los médicos del Minnesota han encontrado que su historial médico es de cuidado.

Además, en medio de esa coyuntura, Salomé Rodríguez, la hija mayor del '10', publicó un post que tuvo una dedicatoria para su padre. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje de Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez, tras el estado de salud del '10'

En su cuenta de Instagram, Salomé Rodríguez publicó cuatro fotos en las que mostró que acompañó a James y a la Selección Colombia en los partidos que se llevaron a cabo en Estados Unidos.

Justo en una de esas fotos, Salomé aparece hablando y riéndose con el '10'.

Además, el mensaje con el que acompañó las imágenes fue el siguiente:

Siempre juntos.

¿Qué decisiones se han tomado con James Rodríguez tras su hospitalización?

El cuerpo médico de Minnesota decidió que James Rodríguez no podía hacer parte del partido que el club jugará este sábado vs. LA Galaxy.

Minnesota United se pronunció sobre la salud de James Rodríguez
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De igual manera, Cameron Knowles, el director técnico, ha explicado que el '10' se irá reincorporando de a poco a medida que su situación médica se lo permita.

 

 

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