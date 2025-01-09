CANAL RCN
Liverpool cerró el fichaje más costoso en la historia de la Premier League

Liverpool se quedó con uno de los delanteros más prometedores del fútbol europeo. Una transferencia histórica.

Liverpool
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
10:08 a. m.
El Newcastle habría aceptado una oferta récord del Liverpool por el delantero sueco Alexander Isak al término de varias semanas de pulso, informaron medios británicos este lunes.

Según The Athletic y The Telegraph, los dos clubes del norte de Inglaterra habrían alcanzado un acuerdo por 130 millones de libras (176 millones de dólares).

Isak, de 25 años, podría pasar este lunes la revisión médica antes de firmar un contrato de seis años con los Reds, en el último día de mercato, según The Athletic.

La transferencia más costosa de la historia de la Premier League

El internacional sueco (52 partidos), al que le restaban tres años de contrato con las 'Urracas', se había negado a jugar desde que el club rechazó a comienzos de agosto una oferta del Liverpool estimada en más de 110 millones de libras.

Isak llegó al Newcastle en 2022 procedente de la Real Sociedad.

En la Premier marcó 23 goles la temporada pasada, lo que permitió al Newcastle clasificarse a Liga de Campeones al terminar en quinta posición.

El sábado, el delantero centro alemán Nick Woltemade (23 años) fichó por el Newcastle procedente del Stuttgart por un monto cercano a 69 millones de libras, una operación que desbloqueó el dossier Isak.

Con información de AFP

