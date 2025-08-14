CANAL RCN
Deportes

La historia del 'espía' del Bayern en Liverpool que convenció a Luis Díaz de ir a Alemania

De acuerdo con la información conocida, a Luis Díaz lo venía convenciendo un ‘espía’ en Liverpool para que fuera al Bayern Múnich.

Luis Díaz
Foto: @FCBayern

Noticias RCN

agosto 14 de 2025
05:57 p. m.
En Alemania comienzan a conocerse los pormenores de la transferencia de Luis Díaz al Bayern Múnich, una negociación que no fue sencilla pese al considerable aumento salarial que recibió el colombiano respecto a lo que percibía en Liverpool. Según reveló el propio director deportivo bávaro, Max Eberl, el fichaje del guajiro fue producto de un trabajo silencioso y bien planificado.

Un informante clave en Liverpool

La operación comenzó con la recomendación directa de Jörg Schmadtke, exdirector deportivo del Liverpool, quien conocía de cerca el rendimiento y la personalidad de Díaz. Schmadtke advirtió a sus colegas alemanes que el extremo era “un refuerzo clave” para cualquier club de élite y sugirió que el Bayern debía aprovechar la oportunidad. Esta conexión fue determinante: gracias a su información interna, el equipo bávaro pudo adelantarse a otros pretendientes y preparar una oferta convincente.

Eberl reconoció en diálogo con Sport Bild que Schmadtke actuó como un verdadero enlace, pues conocía de primera mano la situación contractual del colombiano y el hecho de que en Liverpool no le ofrecían una mejora salarial, mientras que el Barcelona se retiraba de la puja.

La llamada que definió todo

Con la recomendación asegurada y el panorama claro, Eberl contactó directamente a Díaz por videollamada para explicarle el proyecto deportivo del Bayern. Para ese momento, el club ya tenía un plan ofensivo definido, y el colombiano encajaba perfectamente. “Teníamos una idea clara de nuestra nueva línea ofensiva. Si imagino, por ejemplo, un cuarteto con Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala y ahora Luis Díaz en el campo, sin duda tenemos una de las líneas de ataque más peligrosas de Europa”, afirmó Eberl.

La gestión silenciosa, sumada a un contrato atractivo y la ambición deportiva del Bayern, terminaron por convencer a Luis Díaz, quien ahora afronta un nuevo reto en la Bundesliga con la expectativa de convertirse en una pieza fundamental del ataque bávaro.

