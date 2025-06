Desde España sentenciaron la transferencia de Luis Díaz del Liverpool al Barcelona

Desde hace varios meses, el nombre de Luis Díaz ha estado en el radar del FC Barcelona como una de las grandes prioridades de mercado para reforzar su ataque. La calidad del colombiano, sumada a su regularidad en el Liverpool, ha despertado el interés del club catalán, que ya habría movido algunas fichas para acercarse al entorno del jugador. Sin embargo, las últimas informaciones desde Europa indican que el traspaso podría no ser tan viable como parecía.

En el reconocido programa español El Chiringuito, el periodista Edu Aguirre aseguró que Liverpool habría cerrado completamente la puerta a cualquier tipo de negociación con el Barcelona. Según su versión, el club inglés no quiere sentarse a conversar con la directiva culé, principalmente por experiencias negativas en operaciones pasadas.

Tensión entre clubes y una postura clara de los 'reds'

“El Liverpool le ha cerrado a Luis Díaz para que se vaya al Barcelona. Liverpool no quiere sentarse a negociar con el FC Barcelona. No están contentos con otras operaciones, con el tipo de pago, retrasos en los pagos. A mí me dicen que no se sentarán a negociar la salida de Luis Díaz”, afirmó Aguirre durante la emisión más reciente del programa.

Esta postura tajante por parte del conjunto inglés complicaría seriamente cualquier intento del Barcelona por hacerse con los servicios del extremo guajiro. Aunque el futbolista de 28 años sería una pieza ideal en el esquema de Hansi Flick, las condiciones contractuales y el historial entre clubes se presentan como obstáculos difíciles de superar.

Renovación a la vista para el guajiro en Liverpool

Ante este panorama, la posibilidad de que Luis Díaz continúe en Anfield toma cada vez más fuerza. De hecho, no se descarta que en las próximas semanas su entorno comience conversaciones con el club para negociar una posible renovación. Díaz ha sido clave para los 'reds' desde su llegada en 2022, y con la salida de Jürgen Klopp, el nuevo proyecto deportivo bajo Arne Slot buscaría mantener a sus figuras más relevantes.

Así, aunque el Barcelona sigue soñando con contar con el talento del colombiano, todo indica que será muy difícil concretar su fichaje en este mercado. Luis Díaz, por ahora, seguirá vistiendo de rojo y podría afianzar aún más su legado en la Premier League.