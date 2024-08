¿Dónde y a qué hora ver al Liverpool de Luis Díaz en la segunda fecha de la Premier League?

La Premier League no defrauda y desde la primera jornada, la liga con más competitividad del mundo empieza a dar a conocer los favoritos para la disputa del título a final de la temporada, por lo que el Liverpool de Luis Díaz no puede dar ventajas y este domingo estará recibiendo a Brentford en un juego importante para no desprenderse de la punta.

Con las victorias de Manchester City, Brighton y Arsenal, actualmente estos equipos son los que lideran el campeonato con seis puntos de seis posibles, sin embargo, en el juego de este domingo Liverpool y Brentford podrán prenderse a esta disputa luego de sus triunfos en sus primeras salidas.

Liverpool, con Luis Díaz frente a Brentford

El Liverpool comenzó la temporada con una imponente victoria contra el recién ascendido Ipswich y ahora deberá conseguir los puntos en casa para poder pegarse a los que lucha por el liderato del campeonato.

El colombiano Luis Díaz seguramente será titular en el equipo dirigido por Arne Slot, pues el guajiro ha mostrado una increíble forma en este inicio de campaña y cada vez más convence a su entrenador recién llegado al club.

¿Dónde ver y a qué hora?

Liverpool vs. Brentford

Dónde ver: ESPN y Disney +

Horario: 10:30 a.m.

Por otro lado, el otro equipo que también puede llegar a los seis puntos es el Brentford, pues el modesto elenco inglés consiguió una victoria en la primera jornada y de ganar en Anfield podría subirse a lo más alto de la tabla.