Lloris liquidó al 'Dibu': "No sé hacer estupideces en el arco"

El capitán y arquero de la selección francesa Hugo Lloris, encargado de levantar la Copa del Mundo en Rusia 2018 y jugador con más partidos con los Bleus (145), anunció su retirada internacional, este lunes en una entrevista con el diario L'Equipe.

"No es fácil anunciarlo, pero tras 14 años defendiendo esta camiseta, que he llevado con enorme placer, con orgullo, deber y sentido de la responsabilidad, creo que he llegado al final", afirmó el jugador del Tottenham de 36 años, finalista del Mundial de Catar 2022 hace tres semanas.

Internacional desde 2008, Lloris recibió el brazalete de capitán cuando comenzó su etapa como seleccionador Laurent Blanc, que reemplazó a Raymond Domenech tras el fracaso en el Mundial de Sudáfrica-2010.

Lloris contra el ‘Dibu’ Martínez

Además, el arquero francés parece aún no superar la final perdida contra Argentina en el Mundial de Catar 2022 y dejó claro aún su malestar con un rival en específico.

Emiliano Martínez, arquero protagonista en la final, fue el apuntado por Lloris en unas declaraciones dadas al mismo media L’Equipe.

Hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo

Además, asegurando que no “saber hacer estupideces en el arco”, el arquero francés dejó claro ser “demasiado racional y honesto para ir a ese terreno”.

¿Quién será el próximo capitán de la selección francesa?

Discreto ante el gran público, Lloris es padre de tres niños y en privado se muestra como un hombre de fuerte carácter, directo y sencillo. "Cuando hay algo ambiguo, no se esconde. Al menor problema prefiere ser transparente, ir de cara", señaló su padre Luc Lloris a la AFP.

Jugador de tenis antes de futbolista, Lloris no eligió el puesto de portero de manera casual. En el colectivo siempre ha mostrado cierta independencia e individualismo.

Su retirada internacional abre el debate de la capitanía en la selección. El subcapitán Varane parece el heredero natural, aunque también aparecen Antoine Griezmann o Kylian Mbappé, las figuras del equipo.