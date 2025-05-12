CANAL RCN
Los jugadores a tener en cuenta de Uzbekistán: una de las figuras juega en el Manchester City

Uzbekistán, uno de los asiáticos clasificados al Mundial de 2026, se medirá ante la Selección Colombia en la fase de grupos.

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
05:44 p. m.
La Selección Colombia tuvo un grupo accesible en el sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026, pues más allá de que se tendrá que enfrentar a Portugal, los otros rivales son Uzbekistán y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y República del Congo.

Luego de enfrentar a Japón en los mundiales de Brasil y Rusia, ahora el rival de esa confederación será Uzbekistán, un equipo que pasó liderando su grupo en primera fase junto a Irán, superando a Turkmenistán y Hong Kong.

En la siguiente ronda, también salió colíder junto a Irán, ganándole a Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kirguistán y Corea del Norte, clasificándose directamente al Mundial.

Los nombres a tener en cuenta de Uzbekistán

En primer lugar hay que hablar de un campeón del mundo y Balón de Oro: Fabio Cannavaro, quien es el director técnico de este equipo. En diálogo con Deportes RCN, dejó claro que el grupo debe competir fuerte para enfrentar a Portugal y Colombia.

Sobre los jugadores, la mayoría de los futbolistas del plantel compiten en la liga local de Uzbekistán, pero hay algunos que ya están en clubes europeos, compitiendo en los grandes escenarios del deporte rey.

Abdukodir Khusanov es un defensor central de 21 años, quien actualmente juega en el Manchester City de Pep Guardiola con 7 partidos disputados esta temporada. Fue fichado en enero de 2025, luego de un destacado paso por el Lens de Francia.

En el Basaksehir de Estambul, en la primera división de Turquía, hay dos jugadores clave. Eldor Shomurodov, un delantero que pertenece a AS Roma de Italia y quien es la principal amenaza de gol. Además, Abbosbek Fayzullaev, quien brilló en CSKA de Moscú y fue elegido el mejor jugador uzbeko de 2024, es una promesa interesante.

