VIDEO | Menor resultó gravemente herido tras ser brutalmente atacado por un perro

Noticias RCN conoció detalles sobre el estado de salud de un niño, de tan solo 10 años, que actualmente permanece en recuperación tras sufrir fuertes heridas en el rostro luego de ser atacado por un perro catalogado como raza peligrosa en un edificio del norte de Barranquilla.

Niño de 10 años fue atacado por un perro de raza peligrosa en Barranquilla

El hecho ocurrió cuando el animal escapó por un descuido de su dueña y arremetió contra el menor, quien se encontraba jugando con un amigo en el pasillo del conjunto residencial.

El padre del niño, Jaime Delgado, detalló los angustiantes momentos que vivió su hijo y aseguró que el ataque se produjo en cuestión de segundos.

“En el video se ve que es un momento terrible para el niño, son 15 o 20 segundos de ataque, pero para él fueron una eternidad”, expresó.

Según su testimonio, el menor esperaba a un amiguito para jugar fútbol junto a otros dos niños cuando la dueña del perro salió del ascensor e ingresó a su apartamento.

“Algunos segundos después, la señora vuelve a salir con las manos ocupadas con unas bolsas y el perro se le escapa. Apenas sale del apartamento, el animal arremete contra mi hijo. Él intenta huir hacia una casa, pero el perro lo alcanzó y lo atacó. La señora trató de defenderlo, pero ya mi hijo estaba herido”, añadió Delgado.

Menor fue sometido a varias cirugías tras ser atacado por un perro

Debido a la gravedad de las lesiones en el rostro, médicos tuvieron que practicarle una cirugía plástica al niño. Por ahora, su familia y los especialistas desconocen si las heridas dejarán cicatrices permanentes.

Las autoridades investigan el caso para establecer responsabilidades y revisar las medidas de seguridad que deben cumplir los dueños de animales de razas consideradas peligrosas.