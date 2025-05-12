Néstor Lorenzo analizó los rivales de la Selección Colombia en el Mundial: así ve a Portugal

Colombia se enfrentará a Portugal, Uzbekistán y el clasificado de la repesca entre República del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica, en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026. Estos rivales, ya fueron analizados por el técnico Néstor Lorenzo.

RELACIONADO Ramón Jesurún confirmó los posibles rivales de la Selección Colombia en la fecha de amistosos de marzo

El estratega argentino habló desde Washington una vez finalizó el sorteo. En los micrófonos de Deportes RCN comentó que estaba tranquilo, pues no se podría elegir rivales y también se refirió a los amistosos antes de la cita orbital en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre los rivales de Colombia?

La verdad que tranquilo porque sé que no depende de mí, acá yo sabía que dependíamos del azar y fuera cómo fuera íbamos a jugar con un equipo del bombo 1 que son grandes equipos.

Sobre el enfrentamiento con Portugal, comentó. "Nos tocó Portugal que es uno de los mejores del mundo, así que a prepararnos ahora para llegar bien nosotros que es lo más importante. La verdad estuve tranquilo, no me inquieté por elegir o descartar rival porque eso no sirve a esta altura".

Sobre los otros rivales, Lorenzo dijo. "Uzbekistán fue una sorpresa, salió segundo en la zona de Irán, pero es una incógnita a este punto, vamos a estudiarlo bien. En cuanto al cuarto del grupo, sabemos que Congo y Jamaica son equipos muy físicos y hay que prepararse en todo sentido".

Los amistosos para la Selección Colombia

El técnico comentó que pidió jugar con africanos en la pasada fecha FIFA y se había conseguido jugar con Nigeria, pero al final no se logró porque este equipo terminó jugando el repechaje. Ahora, reiteró que pidió partidos contra europeos.