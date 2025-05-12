CANAL RCN
Así quedaría el salario mínimo en Colombia en caso de aumentar el 13,3%: Gobierno lo analiza

Conozca cómo quedaría el salario para millones de trabajadores en el país.

Posible aumento en el salario mínimo
Posible aumento en el salario mínimo

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
03:16 p. m.
Las negociaciones por el salario mínimo legal mensual vigente (SMMLV) para el año 2026 en Colombia han iniciado con una marcada polarización entre los distintos actores de la mesa de concertación.

El Gobierno Nacional ha impulsado con fuerza una cifra de aumento que se acerca al 13,3 %, la cual, si se llegara a concretar, elevaría significativamente el ingreso base de millones de trabajadores, pero también ha generado una profunda preocupación en el sector empresarial por los posibles efectos inflacionarios y en la generación de empleo.

Actualmente, el salario mínimo vigente para 2025 se encuentra en $1.423.500 pesos colombianos, con un auxilio de transporte de $200.000.

Así quedaría el salario mínimo en Colombia del 13,3%

Aplicando el incremento propuesto del 13,3 % a la base salarial de 2025, la cifra del SMMLV para 2026 se proyectaría de la siguiente manera:

En caso de aumentar con este doble dígito, el salario mínimo se impulsaría en alrededor de 189.000 pesos, es decir, quedaría en $1.613.426. Esto sin contar el auxilio de transporte.

Si se mantiene el auxilio de transporte en la cifra de $200.000 (aunque este monto también suele ajustarse), el ingreso mensual total de un trabajador se acercaría a los $1.813.426 pesos.

¿Qué proponen los sectores?

El debate en la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales se ha calentado rápidamente. Mientras que el Ejecutivo y las centrales obreras (como la CUT, CGT y CTC) defienden la necesidad de un alza de doble dígito para impulsar el poder adquisitivo y la demanda interna, los gremios empresariales han manifestado su fuerte rechazo, argumentando que un aumento tan ambicioso excede los parámetros técnicos de la economía.

Las proyecciones más moderadas, que tienen en cuenta el cierre de la inflación de 2025 (proyectada alrededor del 5,5 %) y una cifra de productividad baja (cercana al 0,91 %), sitúan el aumento técnico entre el 6,3 % y el 6,4 %. Bajo este escenario, el salario mínimo para 2026 apenas superaría los $1.513.400 pesos.

Los empresarios advierten que imponer un aumento superior al 10 % o 11 % podría resultar en un aumento del costo total por empleado a cifras cercanas a los $2.800.000 mensuales, dificultando la formalización y la contratación en pequeñas y medianas empresas.

