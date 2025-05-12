CANAL RCN
Técnico de Portugal exaltó a Colombia y recordó a inesperada figura de la Liga Betplay: "siempre viene a mi mente"

Roberto Martínez resaltó el gran nivel de la tricolor y advirtió sobre lo que puede pasar en la cita orbital.

diciembre 05 de 2025
03:40 p. m.
El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, se llevó a cabo hoy en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, develando la conformación de los doce grupos que disputarán el torneo más grande de la historia, con 48 selecciones.

El evento, que contó con la presencia de leyendas del fútbol y figuras del deporte mundial, marcó el inicio oficial de la cuenta regresiva para el certamen que arrancará el 11 de junio de 2026.

Para Colombia, la suerte quedó en el grupo K, donde se medirá con la Portugal de Cristiano Ronaldo, Uzbekistán y el ganador del Repechaje FIFA 1 (Saldrá del partido entre República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia).

Técnico de Portugal advirtió por Colombia y recordó a Hugo Rodallega

En charla con Deportes RCN, el técnico de la selección portuguesa, Roberto Martínez, resaltó el gran nivel que maneja actualmente Colombia y de manera inesperada recordó a Hugo Rodallega, actual figura de Santa Fe en la liga colombiana.

"Siempre he tenido la posibilidad de dirigir a futbolistas colombianos y se me viene a la mente un jugador como Hugo Rodallega, que es la definición del futbolista colombiano, un jugador competitivo, tiene espíritu de equipo", dijo.

Saliendo de este tema, Martínez recordó las generaciones anteriores colombianas y por ello reveló las claves que tendrá la tricolor para este Mundial.

"Yo crecí con Pacho Maturana, la selección del 94, son de máximo respeto. A partir de aquí será un partido digno para un mundial", agregó.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Grupo A: 🇲🇽 México - 🇰🇷 Corea del Sur - 🇿🇦 Sudáfrica - Play-off UEFA D

Grupo B: 🇨🇦 Canadá - 🇨🇭 Suiza - 🇶🇦 Catar - Play-off UEFA A

Grupo C: 🇧🇷 Brasil - 🇲🇦 Marruecos - 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Escocia - 🇭🇹 Haití

Grupo D: 🇺🇸 Estados Unidos - 🇦🇺 Australia - 🇵🇾 Paraguay - Play-off UEFA C

Grupo E: 🇩🇪 Alemania - 🇪🇨 Ecuador - 🇨🇮 Costa de Marfil - 🇨🇼 Curazao

Grupo F: 🇳🇱 Países Bajos - 🇯🇵 Japón - 🇹🇳 Túnez - Play-off UEFA B

Grupo G: 🇧🇪 Bélgica - 🇮🇷 Irán - Egipto - 🇳🇿 Nueva Zelanda

Grupo H: 🇪🇸 España - 🇺🇾 Uruguay - 🇸🇦 Arabia Saudita - 🇨🇻 Cabo Verde

Grupo I: 🇫🇷 Francia - 🇸🇳 Senegal - 🇳🇴 Noruega - Play-off FIFA 2

Grupo J: 🇦🇷 Argentina - 🇦🇹 Austria - 🇩🇿 Argelia - 🇯🇴 Jordania

Grupo K: 🇵🇹 Portugal - 🇨🇴 Colombia - 🇺🇿 Uzbekistán - Play-off FIFA 1

Grupo L: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra - 🇭🇷 Croacia - 🇵🇦 Panamá - 🇬🇭 Ghana

