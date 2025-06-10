Los jugadores a tener en cuenta tras el descenso de Envigado: ¿podrían reforzar la Liga BetPlay?

CANAL RCN
Matemáticamente, Envigado está de regreso en la segunda división del fútbol colombiano tras pasar más casi dos décadas de manera ininterrumpida en la A.

Santiago Londoño Frey Berrío Envigado FC
FOTO: Santiago Londoño - IG

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
07:37 p. m.
Luego de la más reciente derrota de Envigado FC ante Atlético Bucaramanga en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II, se confirmó que el equipo antioqueño ya perdió la categoría y jugará el Torneo de Ascenso en la temporada 2026.

'La Cantera de Héroes', que estaba en la A desde su ascenso en 2007 con grandes jugadores como James Rodríguez, Giovanni Moreno y Dorlan Pabón, luchará por regresar a primera, mientras que varios de sus jugadores, seguramente llamen la atención de equipos a nivel nacional e internacional.

Jugadores de Envigado a tener en cuenta

  • Santiago Londoño: el delantero de 17 años ha jugado 19 partidos como profesional y solo ha marcado un gol. Sin embargo, su mejor versión la mostró en el Sudamericano sub-17, donde fue el goleador del equipo nacional con 5 tantos.

Su valor en Transfermarkt es de 800.000 euros.

  • Julián Palacios: jugador plurifuncional de 22 años. Ha jugado como volante de marca, mixto y hasta ha dado una mano como defensor central. Tiene 92 partidos como profesional y estuvo en el Mundial sub-20 de 2023.

Su valor en Transfermarkt es de 700.000 euros.

  • Luis Díaz: su nombre no es contrario a lo que se espera; un extremo habilidoso con mucha influencia en el ataque. Tiene 21 años y ya tiene más de 100 partidos como profesional, donde ha marcado 12 goles.

Su valor en Transfermarkt es de 700.000 dólares.

  • Gendry Cuervo: lateral derecho de 24 años que comenzó su carrera en Bogotá FC y está por cumplir 100 juegos como profesional. Es titular en Envigado desde 2023.

Su valor en Transfermarkt es de 450.000 euros.

  • Rubio España: extremo izquierdo de 21 años que ya tuvo una primera experiencia internacional siendo cedido al Club León de México. Con Envigado jugó 68 partidos como profesional donde marcó 4 goles y entregó 3 asistencias.

Su valor en Transfermarkt es de 400.000 euros.

  • Frey Berrío: una de las grandes promesas es este extremo de 18 años que está jugando su primera temporada como profesional en 2025. Lleva 16 partidos entre Liga y Copa donde ha marcado en dos oportunidades.

Valor en Transfermarkt: 200.000 euros.

