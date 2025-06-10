Los jugadores a tener en cuenta tras el descenso de Envigado: ¿podrían reforzar la Liga BetPlay?

Luego de la más reciente derrota de Envigado FC ante Atlético Bucaramanga en la fecha 14 de la Liga BetPlay 2025-II, se confirmó que el equipo antioqueño ya perdió la categoría y jugará el Torneo de Ascenso en la temporada 2026.

'La Cantera de Héroes', que estaba en la A desde su ascenso en 2007 con grandes jugadores como James Rodríguez, Giovanni Moreno y Dorlan Pabón, luchará por regresar a primera, mientras que varios de sus jugadores, seguramente llamen la atención de equipos a nivel nacional e internacional.

Jugadores de Envigado a tener en cuenta

Santiago Londoño: el delantero de 17 años ha jugado 19 partidos como profesional y solo ha marcado un gol. Sin embargo, su mejor versión la mostró en el Sudamericano sub-17, donde fue el goleador del equipo nacional con 5 tantos.

Su valor en Transfermarkt es de 800.000 euros.

Julián Palacios: jugador plurifuncional de 22 años. Ha jugado como volante de marca, mixto y hasta ha dado una mano como defensor central. Tiene 92 partidos como profesional y estuvo en el Mundial sub-20 de 2023.

Su valor en Transfermarkt es de 700.000 euros.

Luis Díaz: su nombre no es contrario a lo que se espera; un extremo habilidoso con mucha influencia en el ataque. Tiene 21 años y ya tiene más de 100 partidos como profesional, donde ha marcado 12 goles.

Su valor en Transfermarkt es de 700.000 dólares.

Gendry Cuervo: lateral derecho de 24 años que comenzó su carrera en Bogotá FC y está por cumplir 100 juegos como profesional. Es titular en Envigado desde 2023.

Su valor en Transfermarkt es de 450.000 euros.

Rubio España: extremo izquierdo de 21 años que ya tuvo una primera experiencia internacional siendo cedido al Club León de México. Con Envigado jugó 68 partidos como profesional donde marcó 4 goles y entregó 3 asistencias.

Su valor en Transfermarkt es de 400.000 euros.

Frey Berrío: una de las grandes promesas es este extremo de 18 años que está jugando su primera temporada como profesional en 2025. Lleva 16 partidos entre Liga y Copa donde ha marcado en dos oportunidades.

Valor en Transfermarkt: 200.000 euros.