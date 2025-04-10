¡OFICIAL! Se confirmó el descenso de un equipo tradicional del Fútbol Profesional Colombiano

A falta de siete fechas para que termine el 'todos contra todos' en la Liga BetPlay II 2025, se confirmó el primer descenso de la temporada.

Envigado, que llevaba 17 años ininterrumpidos en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano, perdió este 4 de octubre de 2025 en condición de local y se quedó sin posibilidades matemáticas de quedarse en la A.

Su rival fue Atlético Bucaramanga, que se impuso 1-2 con goles de Fabián Sambueza y Luciano Pons. Mientras tanto, el descuento de los 'naranjas' lo anotó Bayron Garcés.

¿Cuándo había sido la última vez que Envigado había descendido en el Fútbol Profesional Colombiano?

Envigado, el equipo en el que se formaron 'magos' como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Giovanni Moreno, ascendió por primera vez a la categoría A del Fútbol Profesional Colombiano en 1992.

Sin embargo, en el 2006, tras una gran cantidad de resultados adversos, descendió y tuvo que volver estar en el torneo de segunda división.

Pero, en el 2007 logró ser el campeón de los dos torneos que se jugaron en la B y, por lo tanto, pudo volver a jugar en la A en el 2008.

¿Cuál fue el mensaje de Envigado tras su descenso en el Fútbol Profesional Colombiano?

Apenas se terminó el partido vs. Atlético Bucaramanga y se confirmó el descenso, Envigado se pronunció a través de sus redes sociales.

"Aquí nadie se rinde, aquí todos somos valientes", escribió el club

En la actual Liga BetPlay II 2025, Envigado se encuentra en la posición 16 con 13 puntos en 14 fechas disputadas.

Sus próximos rivales para concluir su participación en la primera categoría del Fútbol Profesional Colombiano serán:

Tolima, el 11 de octubre.

Unión Magdalena, el 17 de octubre.

Boyacá Chicó, el 25 de octubre.

Águilas Doradas, el 28 de octubre.

Millonarios, el 3 de noviembre.

Llaneros, en fecha aún por definir.

Hasta el momento, Envigado ha acumulado un promedio de 0,83.