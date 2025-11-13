La razón por la que Luis Díaz no fue nominado al premio Puskas 2025

Luis Díaz es serio aspirante a ganarse un premio Puskas luego de lo que fue su auténtico golazo en el partido donde Bayern Múnich visitó a Unión Berlín en la décima fecha de la Bundesliga. Es uno de los mejores goles del 2025, aunque hay otros serios candidatos.

Sin embargo, Luis Díaz no apareció entre los nominados para la edición de 2025. Esto se debe a que solo se consideraron los goles marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto del presente año.

Los goles nominados al premio Puskas 2025

Declan Rice - 8 de abril | Arsenal vs. Real Madrid

Santiago Montiel - 11 de mayo | Independiente vs. Ind. Rivadavia

Pedro de la Vega - 31 de julio | Seattle Sounders vs. Cruz Azul

Los otros son:

Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

Alessandro Deiola | Cagliari vs Venezia | 18 de mayo de 2025

Amr Nasser | Al Ahly vs Pharco | 17 de abril de 2025

Carlos Orrantía | Querétaro vs Atlas | 16 de abril de 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

Rizky Ridho | Persija Jakarta vs Arema | 9 de marzo de 2025

Kévin Rodrigues | Kasımpaşa vs Rizespor | 9 de febrero de 2025

Lamine Yamal | Espanyol vs Barcelona | 15 de mayo de 2025

Puede ver los goles en la página oficial de la FIFA, donde puede votar por su favorito.

¿Por qué Luis Díaz no entró a competir por el premio Puskas 2025?

Para el año 2024 el ganador fue el argentino-español Alejandro Garnacho, quien marcó un golazo de chilena en noviembre de 2023 con Manchester United. Compitió con goles marcados entre el 21 de agosto de 2023 y el 10 de agosto de 2024.

Esto quiere decir que Luis Díaz no entró en la lista de nominados para el premio Puskas 2025, pues hay candidatos pendientes desde 2024. Tiene que esperar hasta el año 2026.

¿Cómo es el proceso para elegir al ganador del Puskas?

La FIFA realiza un exhaustivo monitoreo en todas las ligas oficiales registradas, por lo que cada año salen joyas ocultas que muchos no tenían en el radar. Eligen los mejores 10 u 11 y se abre una votación para elegir al ganador.

El 50% de la elección corresponde al público, mientras que el 50% es de un equipo de expertos. Habrá que ver si este golazo del colombiano tiene un lugar entre los nominados finales para la próxima edición del galardón.