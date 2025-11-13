CANAL RCN
Influencer es viral tras recrear el golazo de Luis Díaz: lo nominó al premio Puskas

El creador de contenido llegó a más de 24 millones de reproducciones en TikTok recreando el golazo de Luis Díaz ante Unión Berlín.

Influencer gol Luis Díaz
FOTO: Captura de pantalla @11able | Bayern Múnich

Noticias RCN

noviembre 13 de 2025
08:20 a. m.
El golazo de Luis Díaz en el partido donde Bayern Múnich enfrentó a Unión Berlín en la Bundesliga sigue dando de qué hablar. En redes sociales, muchos piden que el tanto sea considerado para el premio Puskas 2025 al catalogarlo como el mejor del año a nivel mundial.

Además, diferentes creadores de contenido han realizado videos con relación a este golazo, pero hubo uno en específico que le está dando la vuelta al mundo, pues se ha viralizado de gran manera, llegando a más de 20 millones de reproducciones.

El video viral tras el gol de Luis Díaz

El actor e influencer conocido como ‘11able’, recreó el golazo de Lucho, pero no solamente fue la maniobra que realizó el colombiano, sino que generó risas a más de uno analizando la decisión de patear prácticamente sin ángulo.

"¿Qué pasaría si en lugar de dar el pase, disparo?", comentó inicialmente mirando hacia la cámara ¿Conoces el premio Puskas, qué pasaría si lo gano? Solo digo", añadió. Posteriormente, comenzó a cantar la canción de Ryan Canstro 'El ritmo que nos une'.

Los comentarios tras el video viral del golazo de Luis Díaz

En los comentarios del video, que llegó a más de 2 millones de likes, miles de personas destacaron el tono humorístico que manejó el influenciador, haciendo referencias a animes famosos y algunos memes virales.

En cuanto a la canción de Ryan Castro, hubo todo tipo de reacciones, pues mientras algunos destacaron que es una canción muy representativa de Colombia, otros tantos todavía no superan la tusa tras la final de la Copa América 2024.

