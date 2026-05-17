Luis Díaz y su papá pusieron a bailar champeta a la nómina del Bayern Múnich

Sigue la celebración en el Bayern Múnich tras consagrarse nuevamente como campeones de la Bundesliga, llegando a 35 títulos en la historia del club. Luis Díaz, quien vive su primera temporada en el gigante alemán, se ha robado el show a lo largo de los festejos.

En medio de una fiesta privada donde asistieron los futbolistas del equipo 'bávaro', hubo un momento donde el extremo guajiro se robó el show junto a su padre 'Mane' Díaz. Ambos bailaron al ritmo de la champeta, poniendo a toda la nómina a seguirles el paso.

¿Cuál es la canción que bailó Luis Díaz?

La canción que sonó en medio de la celebración, es 'Mi Promesa', la cual resume lo que fue la vida de Luis Díaz siguiendo el sueño de ser futbolista profesional hasta cumplir con lo que prometió desde que era un niño: comprarle una casa a sus padres.

Díaz aparece en el videoclip oficial cantando toda la canción, donde menciona a sus hijas, su esposa, sus padres y sus hermanos, pero la letra es interpretada por los artistas Juanda Iriarte y Nelsen. Ya superó el millón de visualizaciones en YouTube tras cuatro meses de su estreno.

¿Quiénes bailaron junto a Luis Díaz en el Bayern Múnich?

Lo que se alcanza a observar en el video compartido por 'Mane' es que jugadores como Konrad Laimer, Jonathan Tah, Serge Gnabry, Michael Olise, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Jonas Urbig, Josip Stanisic y hasta el mismo Harry Kane están junto a ellos al ritmo de 'Mi Promesa'.

Al final, el propio técnico, Vincent Kompany, se le acerca a 'Lucho' para que tome el micrófono y empiece a cantarle a las personas que los observaban en el escenario, metiéndolo completamente en el papel de artista.