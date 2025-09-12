CANAL RCN
Deportes

Los partidos del Mundial 2026 que coincidirían con una eventual segunda vuelta presidencial

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, expresó su preocupación por el calendario mundialista para el próximo año,

Mundial 2026 elecciones presidenciales en Colombia
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 09 de 2025
12:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 6 de diciembre, la FIFA hizo oficial el calendario de competencia para la Copa del Mundo 2026, confirmando de esta manera la fecha, horarios y sedes donde se disputarán los 104 juegos de esta cita orbital en territorio norteamericano.

Oficial: estos son los horarios y sedes para la Selección Colombia en el Mundial 2026
RELACIONADO

Oficial: estos son los horarios y sedes para la Selección Colombia en el Mundial 2026

Por otro lado, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, expresó su preocupación debido a que nuevamente los partidos del Mundial coincidirán con jornadas electorales en el país, en un escenario tan importante como lo sería una segunda vuelta presidencial.

El llamado ante una eventual coincidencia de fechas

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que las elecciones presidenciales serán el 31 de mayo de 2026, pero en caso de que ningún candidato obtenga las mayorías necesarias, se llevaría a cabo una segunda vuelta prevista por analistas para el domingo 21 de junio.

En diálogo con Caracol Radio, Jesurún elevó su preocupación. "Nosotros en el fútbol no nos hemos involucrado nunca en la política. Aunque a todos nos interesa la política y nos interesa el país, efectivamente, nos preocupa que, en pleno mundial, se va a hacer la segunda vuelta".

Hizo un llamado para que el fútbol ayude a calmar la polarización en el país. "Ojalá el fútbol sirva como un catalizador y un tranquilizador en esas épocas o en esos momentos que van a ser tan importantes para la historia actual del país".

Los partidos del Mundial que coincidirían con las elecciones en Colombia

De acuerdo al calendario de la FIFA, hay 4 partidos de la segunda jornada de la fase de grupos que se jugarán ese 21 de junio, la fecha prevista para una eventual segunda vuelta presidencial.

Grupo G

  • 21 de junio: Bélgica vs. Irán - 2:00 p.m.
  • 21 de junio: Nueva Zelanda vs. Egipto - 8:00 p. m.

Grupo H

  • 21 de junio: España vs. Arabia Saudita - 11:00 a.m.
  • 21 de junio: Uruguay vs. Cabo Verde - 5:00 p.m.

Jesurún indicó que esta situación también se presentó en los Mundiales de 2014 y 2018, situación que probablemente habría afectado la participación electoral.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

Esto es lo que necesita Nacional para clasificar a la Copa Libertadores de 2026

Dimayor

Presidente de Dimayor confirmó cómo sería el formato de la Liga BetPlay 2026-I

América de Cali

Puso fin a su ciclo en América de Cali tras varios años en el club: "Fue mi último baile"

Otras Noticias

Cali

Capturan a ciudadano asiático acusado de mover contrabando y evadir más de $40 mil millones en Cali

Todo ocurrió en medio de un operativo que dejó ocho detenidos, allanamientos en el centro de la ciudad y la incautación de mercancía.

Redes sociales

Con estas rigurosas medidas un país restringió el uso de redes a menores de 16: les piden hasta tarjeta de identidad

La nueva ley obliga a gigantes tecnológicos como TikTok, Instagram, y otros, a identificar a cualquier usuario sospechoso de ser menor de 16 años.

Icetex

Abren jornada para condonar deudas con Icetex: requisitos y cómo acceder a este beneficio

Miss Universo

Revelaron el último parte médico de Miss Jamaica: "Fractura y hemorragia intracraneal"

Reforma a la Salud

Las dudas presupuestales alrededor de la reforma a la salud: ¿Tendrá luz verde en el Senado?