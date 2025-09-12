Los partidos del Mundial 2026 que coincidirían con una eventual segunda vuelta presidencial

El pasado 6 de diciembre, la FIFA hizo oficial el calendario de competencia para la Copa del Mundo 2026, confirmando de esta manera la fecha, horarios y sedes donde se disputarán los 104 juegos de esta cita orbital en territorio norteamericano.

Por otro lado, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, expresó su preocupación debido a que nuevamente los partidos del Mundial coincidirán con jornadas electorales en el país, en un escenario tan importante como lo sería una segunda vuelta presidencial.

El llamado ante una eventual coincidencia de fechas

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que las elecciones presidenciales serán el 31 de mayo de 2026, pero en caso de que ningún candidato obtenga las mayorías necesarias, se llevaría a cabo una segunda vuelta prevista por analistas para el domingo 21 de junio.

En diálogo con Caracol Radio, Jesurún elevó su preocupación. "Nosotros en el fútbol no nos hemos involucrado nunca en la política. Aunque a todos nos interesa la política y nos interesa el país, efectivamente, nos preocupa que, en pleno mundial, se va a hacer la segunda vuelta".

Hizo un llamado para que el fútbol ayude a calmar la polarización en el país. "Ojalá el fútbol sirva como un catalizador y un tranquilizador en esas épocas o en esos momentos que van a ser tan importantes para la historia actual del país".

Los partidos del Mundial que coincidirían con las elecciones en Colombia

De acuerdo al calendario de la FIFA, hay 4 partidos de la segunda jornada de la fase de grupos que se jugarán ese 21 de junio, la fecha prevista para una eventual segunda vuelta presidencial.

Grupo G

21 de junio: Bélgica vs. Irán - 2:00 p.m.

21 de junio: Nueva Zelanda vs. Egipto - 8:00 p. m.

Grupo H

21 de junio: España vs. Arabia Saudita - 11:00 a.m.

21 de junio: Uruguay vs. Cabo Verde - 5:00 p.m.

Jesurún indicó que esta situación también se presentó en los Mundiales de 2014 y 2018, situación que probablemente habría afectado la participación electoral.