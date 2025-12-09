Revelaron video de la Selección de Venezuela celebrando antes de jugar con Colombia

En el mundo del fútbol, la línea entre la motivación y la confianza a veces puede ser sobrepasarse. Ese límite fue rebasado recientemente por la Selección de Venezuela, generando una fuerte controversia en las redes sociales.

Antes de su crucial encuentro contra Colombia, un video captado en el pasillo hacia el campo de juego ha dado de qué hablar, mostrando un acto que muchos calificaron de prematuro y excesivamente triunfalista.

Selección de Venezuela celebró repechaje antes del partido contra Colombia

Las imágenes revelaron un insólito pasillo de honor formado por directivos y figuras legendarias del fútbol venezolano.

Aplaudieron y estrecharon la mano de los jugadores actuales, un gesto que parecía celebrar una clasificación que aún no se había conseguido.

Lo que debía ser un simple acto de aliento se sintió como un festejo anticipado del cupo al repechaje para el Mundial de 2026. Esta escena, lejos de ser inspiradora, se convirtió en una pieza clave de debate en las redes sociales.

El festejo anticipado de la Selección de Venezuela antes de jugar con Colombia

La emotiva escena fue incluso comentada en la transmisión del partido, donde un periodista destacó la carga histórica del momento, describiéndolo como una superación de un pasado de decepciones:

Aquí se representa todo el camino de traspiés, humillaciones y goleadas en contra, mencionó.

Sin embargo, la euforia de ese pasillo triunfalista chocó de frente con la cruda realidad del marcador final. La Selección de Venezuela sufrió una dolorosa goleada 6-3 a manos de Colombia.

El video no tardó en volverse viral, y la crítica no se hizo esperar. Un periodista venezolano, al compartir el clip, no dudó en tildar el acto de “ridiculez” y un “show lamentable”, cuestionando la lógica de celebrar un éxito que no se había materializado. Sus palabras resonaron con la opinión pública, que vio en el pasillo la antesala de una derrota humillante.

Lo que se concibió como un estímulo para los jugadores se convirtió en una burla del destino. El "pasillo de la gloria" no solo no sirvió para conseguir la victoria, sino que se transformó en la antesala de una eliminación que, irónicamente, benefició a Bolivia, que logró su propia victoria y se mantiene con vida en el camino mundialista.