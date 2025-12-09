CANAL RCN
Deportes

Polémica en Venezuela: jugadores se habrían ido de fiesta tras goleada de Colombia

Tras la eliminación del Mundial 2026, crece la polémica en Venezuela, pues denuncian que algunos jugadores de la Vinotinto se habrían ido de fiesta después de la goleada ante Colombia.

Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 12 de 2025
01:05 p. m.
La eliminación de la Selección de Venezuela del Mundial 2026 dejó un ambiente de tristeza y frustración en el país vecino.

La derrota 3-6 frente a Colombia no solo significó el fin de su sueño mundialista, sino también el inicio de una tormenta de polémicas que hoy sacuden a la Vinotinto.

A la salida del técnico Fernando “Bocha” Batista, exigida públicamente por el presidente Nicolás Maduro, ahora se suma un nuevo escándalo que involucra a parte de la plantilla.

La acusación de la periodista Milena Gimón

La periodista venezolana Milena Gimón, panelista de DSports, lanzó fuertes críticas sobre el comportamiento de algunos jugadores después de la dolorosa derrota en Maturín.

“Venezuela hoy está en una encrucijada donde los líderes positivos se van y los que quedan no sé si están tan dispuestos a ceder en tantas cosas, por ejemplo la noche, hay muchos jugadores que les gusta la noche”, afirmó en su intervención.

Sin dar nombres, agregó: “Uno se entera, después que te eliminan con el papelón histórico más grande que ha tenido la historia de Venezuela, que hay un par de jugadores que se van de joda”.

La periodista aclaró que aún no tiene la información confirmada, pero enfatizó que, de ser cierto, “a esos muchachos no los puedes llamar más a la selección”.

Más crisis en la Vinotinto

El presunto comportamiento de algunos futbolistas tras la derrota generó indignación en los aficionados, quienes consideran una falta de respeto que los jugadores no mostraran la misma seriedad fuera de la cancha.

La Vinotinto, que aspiraba al menos a un lugar en el repechaje, terminó con una de sus actuaciones más decepcionantes en la historia de las eliminatorias.

