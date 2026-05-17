Estarían pensando cerrar el centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

Desde su regreso a la Casa Blanca en el que está siendo su segundo mandato, una de las medidas más controversiales de Donald Trump fue la apertura de Alligator Alcatraz en Florida.

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La administración del republicano ha centrado varios esfuerzos en torno a controlar la migración irregular, siendo este el propósito del centro de detención que recuerda a Alcatraz, la cárcel en San Francisco que se volvió un museo, y Alligator, que es caimán en español.

¿Dónde queda Alligator Alcatraz?

El centro de detención fue adecuado en un aeropuerto abandonado en los humedales de los Everglades, donde hay manglares y pantanos en un ecosistema retador para los seres humanos. Esto, a 60 kilómetros al oeste de Miami.

Llegar a este sitio parece un recorrido macabro, por el hecho que solo hay una carretera aislada de ida y vuelta que está rodeada de fauna peligrosa con animales que se pueden topar en cualquier momento.

Algunas de las personas que estuvieron contaron cómo fue su experiencia, calificándola como una jaula de perros. Asimismo, las condiciones han sido precarias e inhumanas, con riesgo de infecciones y enfermedades para los presos.

Denuncias por condiciones inhumanas

Ha sido tal el impacto que las organizaciones defensoras de derechos humanos han pedido cerrarlo. En las últimas horas, esta posibilidad parece haber cobrado fuerza.

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Un funcionario federal le dijo a The New York Times que Florida tiene la intención de ponerle fin. Inclusive, se cree que los proveedores ya fueron informados de lo que vendrá. Aunque, según mencionó Reuters, el DHS aún evalúa alternativas.

Desde el 1 de octubre y hasta abril de este año, Alligator Alcatraz ha recibido cerca de 1400 detenidos, quienes se cree han estado sin luz durante 24 horas, se les han negado medicamentos y hay dificultades para que los abogados se pongan en contacto.