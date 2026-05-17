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Atlético Nacional no se guardó nada y respondió tras las polémicas declaraciones de Sebastián Guzmán, su exjugador

La institución 'verdolaga' rechazó las palabras dichas por Sebastián Guzmán en la rueda de prensa.

Foto: @nacionaloficial y @cdtolima en Instagram.

Noticias RCN

mayo 17 de 2026
03:48 p. m.
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Deportes Tolima y Atlético Nacional, en el estadio Manuel Murillo Toro, jugaron el sábado 16 de mayo por la ida de las semifinales de la Liga BetPlay 2026 I.

El 'verde' paisa obtuvo la mínima ventaja con un gol de cabeza de Alfredo Morelos al minuto 56 y, en caso de lograr conservarla en Medellín, jugaría la final.

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Cuando el partido aún se encontraba 0-0, Anderson Angulo, el capitán del Deportes Tolima, fue expulsado al minuto 31.

Y, en medio de esa coyuntura, tanto Lucas González como Sebastián Guzmán atendieron a los medios en la rueda de prensa y dejaron la sensación de que, desde el punto de vista de ellos, la expulsión fue injusta.

De hecho, el volante ex Atlético Nacional pronunció una polémica frase que generó molestia en el club 'verdolaga'. "No lo podemos controlar, sabía que esto iba a pasar. Yo vengo de allá y sé cómo es. Lamentablemente, son cosas que no nos incumben y no se puede mencionar más", fue exactamente lo que dijo.

¿Cuál fue la respuesta de Atlético Nacional tras la polémica declaración de Sebastián Guzmán?

En sus redes sociales, Atlético Nacional posteó un mensaje en el que rechazó las palabras de Sebastián Guzmán.

"Nuestra historia se ha construido compitiendo, con carácter, con trabajo y con grandeza. Por eso cualquier insinuación que busque poner en duda el nombre de Atlético Nacional merece nuestro rechazo", planteó el club paisa.

"Seguiremos respondiendo como siempre: dentro de la cancha y junto a nuestra gente", concluyeron.

¿Cuándo será el partido de vuelta entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, por las semifinales de la Liga BetPlay 2026 I?

'Verdes' y 'pijaos' volverán a verse frente a frente el próximo sábado 23 de mayo, en el estadio Atanasio Girardot.

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El partido iniciará a las 6:00 de la tarde y definirá al primer finalista del actual campeonato.

 

 

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