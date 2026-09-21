Lucas González previo al clásico con Millonarios: "Yo no soy tonto, no roto por rotar"

Este jueves 24 de agosto, Atlético Nacional se estará enfrentando a Millonarios en la fecha 12 de la Liga BetPlay, en lo que posiblemente será uno de los clásicos más llamativos de los últimos años en el fútbol colombiano por la presencia de jugadores como James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado.

Previo a este duelo, Atlético Nacional sufrió una derrota por 2-0 enfrentándose a Llaneros en Villavicencio. Tras este resultado negativo, el técnico Lucas González habló sobre las decisiones que ha tomado y defendió la idea de rotar su nómina.

¿Qué dijo Lucas González sobre la rotación?

En la rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico bogotano fue consultado por los múltiples cambios en su titular entre un partido y otro. De los inicialistas en la victoria ante Internacional de Bogotá, solo tres repitieron ante Llaneros. Así respondió.

La rotación para nosotros no es un fin, es un medio para intentar hacer que los jugadores lleguen lo más frescos al siguiente partido y reduzcamos al máximo el riesgo de lesiones (...) Yo no soy tonto, yo hago bien los análisis y no voy a seguir rotando por rotar ni poniendo jugadores que veamos el rendimiento está por debajo del nivel que exige Atlético Nacional.

González explicó que en los momentos del calendario donde hay varios partidos seguidos se abren las oportunidades para que más jugadores puedan sumar minutos, siempre que su rendimiento y estado físico esté en los niveles que el cuerpo técnico espera.

¿Qué dijo Lucas González sobre Millonarios?

Previo al juego frente a Millonarios, también se refirió a los cambios nominales. "Jugamos hace poco y tenemos otro partido el jueves con Millonarios, que es un clásico. Había jugadores que sentíamos que estaban cansados. Todos los jugadores merecen la oportunidad de jugar y si el rendimiento no es óptimo, tenemos que tomar decisiones".