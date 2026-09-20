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Luto en el Bayern Múnich de Luis Díaz: esto pasó

El Bayern Múnich publicó un sentido comunicado en sus redes sociales.

Foto: diseñada por ChatGPT.

Nicolás Forero

septiembre 20 de 2026
07:46 p. m.
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El fútbol de Alemania se encuentra de luto debido a que falleció un reconocido exfutbolista y entrenador asistente.

Peter Hermann, que nació el 22 de marzo de 1952 en Kleinmaischeid y fue uno de los destacados colaboradores de Jupp Heynckes en el Bayern Múnich, murió a sus 74 años.

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Hermann, que coincidió con James Rodríguez en el equipo bávaro, padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad neurológica progresiva.

Este fue el sentido mensaje del Bayern Múnich tras la muerte de Peter Hermann

En sus redes sociales, el Bayern Múnich exaltó el trabajo de Peter Hermann en el club y le deseó un descanso en paz.

"El FC Bayern llora la muerte de Peter Hermann, quien a los 74 años ha perdido la larga batalla contra la enfermedad nerviosa ELA", se comenzó afirmando.

"Hermann fue, en el histórico primer triplete de la historia del club en 2013, la mano derecha del entrenador principal, Jupp Heynckes, y un miembro indispensable del equipo técnico del campeón récord alemán. Descanse en paz", se añadió.

Así fue la carrera de Peter Hermann como futbolista y entrenador

En su época como futbolista, Peter Hermann defendió las camisetas de equipos como FV Engers, TuS Neuendorf, Hamburgo, Alemannia Aachen y Bayer Leverkusen.

Asimismo, ya sea como asistente técnico, interino o, incluso, integrante de las divisiones menores, trabajó en los siguientes clubes:

  • Bayer Leverkusen.
  • Bayern Múnich.
  • Schalke 04.
  • Hamburgo.
  • Fortuna Düsseldorf
  • Núremberg
  • Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen también lamentó la muerte de Peter Hermann

En sus redes sociales, el Bayer Leverkusen dejó claro que Peter Hermann fue importante en su historia y le envió un mensaje de condolencias a sus familiares.

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"El Bayer 04 lamenta la pérdida de Peter Hermann, que falleció el sábado a la edad de 74 años tras una larga y dura batalla contra la ELA", indicaron.

"Todos estamos profundamente entristecidos por la pérdida de una persona maravillosa que ayudó a dar forma al fútbol en el Leverkusen durante muchas décadas", concluyeron.

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