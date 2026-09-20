Atlético Nacional tomó decisión de último momento con James Rodríguez: ya es oficial

Este domingo 20 de septiembre, a partir de las 8:15 de la noche, Atlético Nacional enfrentará a Llaneros en el estadio Bello Horizonte, situado en Villavicencio.

Los 'verdes paisas' tienen opciones de subirse a la cima del campeonato y Lucas González ya confirmó la nómina titular. ¿Qué pasó con James Rodríguez? Entérese a continuación.

James Rodríguez no será titular en el partido entre Atlético Nacional vs. Llaneros

Al igual que vs. Internacional de Bogotá, James Rodríguez, el histórico jugador y capitán de la Selección Colombia, esperará su turno en el banco de suplentes.

Los 11 titulares de Atlético Nacional que saltarán al terreno de juego son:

Marquínez en el arco; Román, Parra, Haydar y Casco en la defensa; Ríos, Zapata, Rengifo, Moreno y Sarmiento en el medio; y Arango como referente de ataque.

Además, aparte de James Rodríguez, el grupo de suplentes lo completan los siguientes jugadores:

Zea.

Reyes.

Perlaza.

Campuzano.

Cabrera.

Kevin Parra.

Rosa.

Poveda.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de James Rodríguez tras debutar con Atlético Nacional?

James Rodríguez tuvo sus primeros minutos como 'verdolaga' en el estadio El Campín tras ingresar en el segundo tiempo del encuentro vs. Internacional de Bogotá.

Además, el '10' terminó siendo clave en el triunfo con marcador de 2-3 porque no solo participó en la segunda anotación, sino que, en un tiro de esquina, realizó la asistencia para que Atlético Nacional ganara de manera agónica.

"Un día que voy a guardar para siempre. Debutar con Atlético Nacional, en mi tierra y con esta camiseta, significa mucho para mí", escribió James Rodríguez en un post de Instagram.

"Gracias por tanto cariño, Atlético Nacional", añadió.

¿Cuándo y contra quién será el próximo partido de Atlético Nacional en la Liga BetPlay 2026 II?

Luego de su encuentro vs. Llaneros, Atlético Nacional regresará a Medellín para jugar un nuevo clásico contra Millonarios.

Ese partido será el jueves 24 de septiembre, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:30 de la noche.

Asimismo, aparte de la presencia de James Rodríguez, ese día también podría debutar Juan Guillermo Cuadrado en los 'embajadores'.