Disidencias de las Farc asesinaron a menor de 13 años que había sido reclutada en el Catatumbo

Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, lamentó, a través de su cuenta en la red social X, el asesinato de la menor Mónica Lizeth Beltrán, de 13 años.

Mónica fue reclutada en abril de 2026 por las disidencias de las FARC, en el Catatumbo y, desde entonces, su familia habría estado exigiendo su liberación.

“Con dolor en el alma, tengo que reportar el vil asesinato de la niña Mónica Liseth Beltrán, quien había sido RECLUTADA, desde el pasado mes de abril, por las FARC en el Catatumbo”, indicó Mayorga.

“La infamia del reclutamiento de menores no cesa”: Federación de Víctimas del Terrorismo

La cuenta oficial de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia advirtió, en una publicación en la que mencionó al presidente Abelardo de la Espriella, el ICBF, el Ministerio de Defensa y al ministro Jorge Mora:

“La infamia del reclutamiento de menores no cesa, es dolorosa la noticia del asesinato de Mónica Lizeth Beltrán de solo 13 años por los terroristas impunes de las FARC”.

El dolor de un padre ¿Qué se sabe del crimen de Mónica Liseth?

Según información revelada por Mayorga en junio de este año, hombres armados de las disidencias de las FARC se presentaron en la vivienda de Mónica y su padre, Ramón Darío Beltrán, en el sector de Villas del Río, jurisdicción de Tibú, Norte de Santander.

Sobre las 9:00 de la noche, del 2 de abril de 2026, fue reclutada y, desde entonces, su padre pedía que la devolvieran sana y salva al hogar del que fue raptada, sin consideración alguna.