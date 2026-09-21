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Disidencias de las Farc asesinaron a menor de 13 años que había sido reclutada en el Catatumbo

La menor se encontraba en manos de la organización criminal desde abril de 2026. Su familia exigió, hasta último minuto, su liberación.

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 21 de 2026
08:13 a. m.
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Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, lamentó, a través de su cuenta en la red social X, el asesinato de la menor Mónica Lizeth Beltrán, de 13 años.

Mónica fue reclutada en abril de 2026 por las disidencias de las FARC, en el Catatumbo y, desde entonces, su familia habría estado exigiendo su liberación.

“Con dolor en el alma, tengo que reportar el vil asesinato de la niña Mónica Liseth Beltrán, quien había sido RECLUTADA, desde el pasado mes de abril, por las FARC en el Catatumbo”, indicó Mayorga.

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“La infamia del reclutamiento de menores no cesa, es dolorosa la noticia del asesinato de Mónica Lizeth Beltrán de solo 13 años por los terroristas impunes de las FARC”.

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Sobre las 9:00 de la noche, del 2 de abril de 2026, fue reclutada y, desde entonces, su padre pedía que la devolvieran sana y salva al hogar del que fue raptada, sin consideración alguna.

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