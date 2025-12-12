¿Polémico? Este es el cuerpo arbitral que estará en la final entre Junior y Tolima

El fútbol colombiano vivirá este viernes 12 de diciembre una de sus noches más vibrantes del año. A partir de las 8:00 p.m., Junior de Barranquilla recibirá en el estadio Metropolitano a Deportes Tolima para disputar el partido de ida de la gran final del segundo semestre del 2025.

La ciudad respira ambiente de fiesta, las calles cercanas al escenario deportivo lucen los colores rojo y blanco, y se espera la asistencia de más de 40.000 aficionados rojiblancos que buscarán ejercer su papel fundamental: impulsar al equipo con una energía arrolladora en el primer capítulo por el título.

La expectativa por el duelo es máxima. Junior llega con la obligación de imponer condiciones en casa, mientras que Tolima arriba con la convicción de plantarse con personalidad en un estadio históricamente complejo para cualquier rival. En medio de ese ambiente cargado de tensión y esperanza, la confirmación de la terna arbitral también se convirtió en tema central de conversación entre los seguidores del FPC.

La designación arbitral vuelve a generar controversia

La Dimayor ya dio a conocer el cuerpo arbitral que estará encargado de impartir justicia en este primer duelo por el título, y como suele ocurrir en instancias definitivas, la decisión no quedó exenta de polémica. El árbitro central será el vallecaucano Carlos Betancur, quien cuenta con amplia experiencia en compromisos decisivos del fútbol colombiano.

Sin embargo, esa misma trayectoria ha estado marcada por momentos controvertidos y fallos que, en el pasado, generaron reclamos de distintas hinchadas. Para esta final, su designación abrió nuevamente el debate sobre la pertinencia de asignar a un juez que, pese a su conocimiento del oficio, ha sido objeto de críticas en escenarios de alta presión.

Acompañarán a Betancur los asistentes David Fuentes y Miguel Roldán, mientras que Diego Ulloa será el cuarto árbitro encargado del control administrativo en la zona técnica. En la sala de videoarbitraje estarán Nicolás Rodríguez como VAR y Luis Trujillo como AVAR, un equipo que también tendrá el desafío de actuar con precisión y transparencia en un partido que no admite errores.

Una final que promete intensidad desde el primer minuto

Con la ciudad encendida, los equipos enfocados y el arbitraje bajo la lupa, todo está listo para que ruede el balón en el Metropolitano. Junior intentará aprovechar su localía y el empuje de una hinchada que promete un marco espectacular, mientras que Tolima buscará dar el golpe y llevar la serie con ventaja a Ibagué.

La noche promete emociones al límite, decisiones determinantes y un ambiente propio de las grandes finales del fútbol colombiano.