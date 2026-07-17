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Luto en la radio colombiana: murió icónico locutor

El brillante locutor había sido diagnosticado con cáncer de páncreas.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
06:48 a. m.
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En Antioquia hay un profundo dolor debido a que murió uno de los locutores más destacados.

Fernando Londoño Echavarría, más conocido como 'El Gurú del Sabor', falleció el jueves 16 de julio de 2026, tras enfrentar una compleja batalla contra un cáncer de páncreas.

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'El Gurú', como lo llamaban las personas que admiraban su trabajo, fue la primera persona que puso a sonar el reguetón en la radio de Medellín. Todo sucedió en 2001 cuando recibió un CD y reprodujo 'Latigazo', uno de los icónicos éxitos de Daddy Yankee.

Su deceso fue confirmado por Eduardo Luis, el narrador de Deportes RCN y Win Sports.

Este fue el sentido mensaje de Eduardo Luis tras la muerte de 'El Gurú del Sabor', el locutor colombiano

En un post de Instagram, Eduardo Luis compartió varias fotos que se tomó junto a Fernando Londoño y le deseó un descanso en paz.

"Descansa en paz, amigo del alma. Se nos fue el hijo de doña Triana. Fernando Londoño Echavarría, 'El Gurú del Sabor', dijo adiós hoy. Una dura enfermedad se lo llevó", escribió el relator.

"Amigo, gracias por tanto. Te debo mi nombre, nunca lo olvidaré. Tu voz quedará para siempre en todos los paisas amantes de la mejor radio del país. Abrazo a toda la familia, amigos, colegas y oyentes. Te quiero, 'Gurú'", añadió.

Además, Mix Radio Medellín también se pronunció después de la muerte de 'El Gurú del Sabor'.

"La radio de Medellín está de luto. Ha muerto Fernando Londoño Echavarría, conocido como 'El Gurú del Sabor'. Fue un ícono de la radio en nuestra ciudad y dejó huella al ser el primer director que se animó a programar canciones de reguetón en Rumba St. Inolvidable", se planteó.

Así fue la trayectoria de 'El Gurú del Sabor' en la radio colombiana

Fernando Londoño comenzó trabajando en La Voz de la Independencia y desde ahí supo que estaría ligado a la radio para siempre.

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En consecuencia, posteriormente, también pasó por La Voz de las Américas, Todelar, Radio Uno, Olímpica Estéreo y Rumba Estéreo.

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