Japón le dice “no” a la idea de tener una emperatriz en vez de emperador

El Trono del Crisantemo prefiere buscar herederos en un linaje roto hace ocho décadas que abrir la puerta a una mujer. En una decisión que desafía abiertamente el clamor ciudadano, la Cámara Alta de Japón aprobó el viernes, 17 de julio, una reforma de la ley de sucesión imperial que mantiene el veto absoluto a que una mujer se convierta en emperatriz, a pesar de que más del 70% de los japoneses apoya esta opción.

Para resolver la asfixiante crisis sucesoria, el Legislativo ha optado por una controvertida fórmula: readmitir a parientes varones lejanos cuyo ancestro común con el actual emperador Naruhito se remonta al siglo XV.

La dinastía pende de un solo heredero al trono:

El reducido abanico de sucesores al trono: un joven de 19 años, marca la urgencia de una reforma legislativa. Aunque la familia real, actualmente, cuenta con 16 miembros, solo cinco son varones: El emperador emérito Akihito, de 92 años; su hermano, de 90 años; el actual emperador Naruhito, de 66 años, su hermano Fumihito, de 60 años y el joven príncipe Hisahito, hijo de Fumihito.

La ley de sucesión excluye a figuras sumamente populares como la princesa Aiko, de 24 años e hija única del emperador Naruhito, a pesar de que Japón tuvo ocho emperatrices, antes de adoptar la legislación de la Casa Imperial de 1889.

Bajo el marco jurídico anterior, el futuro de la dinastía —que según la mitología desciende directamente de Amaterasu, la diosa sintoísta del sol— recaía exclusivamente sobre los hombros de Hisahito.

El joven, que hace poco inició sus estudios en biología, era el único eslabón que evitaba la extinción de la línea sucesoria. Si no tenía un hijo varón, la dinastía se habría quedado sin herederos.

¿Qué opciones introduce la reforma de sucesión imperial?

Para mitigar este riesgo de extinción, sin ceder ante la opción femenina, la nueva reforma —aprobada por una amplia mayoría parlamentaria— introduce un mecanismo de adopción sin precedentes.

La norma autoriza la reincorporación a la familia imperial de varones solteros mayores de 15 años que pertenezcan a las 11 ramas colaterales que fueron despojadas de su estatus real en 1947, tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial.

Sus futuros hijos varones pasarían a ser elegibles para el trono. No obstante, la distancia genética es colosal: según datos de la Agencia de la Casa Imperial, el antepasado común de estos candidatos con el emperador Naruhito se sitúa en el siglo XV, lo que equivale a "una distancia de 36 a 38 grados de parentesco".

Esta drástica medida apenas convence a la ciudadanía, pese a contar con el visto bueno de Sanae Takaichi, la primera mujer gobernante, que se opone a la sucesión femenina. Una encuesta publicada el mes pasado por el diario Mainichi Shimbun reveló que solo el 23% de los japoneses respalda que los descendientes de estas familias readoptadas se conviertan en emperadores, frente al 34% que se opone de forma rotunda.

La única concesión que introduce la reforma aprobada el viernes sobre las mujeres es el fin de la norma que las obligaba a renunciar a su estatus real, al contraer matrimonio con un plebeyo.