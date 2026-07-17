Oferta para trabajar con la Embajada del Reino Unido en Colombia: salario es de más de $ 10 millones

A través de redes sociales, la Embajada Británica en Colombia dio a conocer una oferta de trabajo con un sueldo que supera los 10 millones de pesos.

“Buscamos una persona que lidere la gestión de las alianzas en ciencia, innovación y tecnología entre el Reino Unido y Colombia”, informó la embajada al indicar que el plazo máximo para las postulaciones es hasta el domingo 19 de julio.

¿Qué requisitos debe cumplir el interesado?

La vacante es para ser jefe de la red de ciencia y tecnología. La principal responsabilidad es trabajar en colaboración con las autoridades británicas para fortalecer las alianzas relacionadas con programas de ciencia, innovación y tecnología.

“El titular del puesto también identificará y desarrollará relaciones con actores clave en Colombia y el Reino Unido con el objetivo de acelerar la investigación científica, los avances tecnológicos y fortalecer los lazos científicos entre ambos países”, detalló la embajada al mencionar que es un cargo senior.

La persona que se quede con el cargo tendrá bajo su responsabilidad a una oficina administrativa y un pasante (practicante). Además, la posibilidad de viajar a lo largo de Colombia con el fin de lograr acuerdos importantes.

¿Hasta cuándo se puede aplicar?

Con respecto a los requisitos, debe tener: amplia experiencia en el sector ciencia o tecnología, habilidades comunicativas con la capacidad de influir, habilidades de comunicación escrita y oral y manejo experto del inglés.

El puesto contempla 35 horas de trabajo semanal y el contrato se ofrece por seis meses, pero se puede extender indefinidamente. El salario es de $ 13.541.166 y a las 11:55 p.m. del domingo 19 de julio se cerrará la plataforma para aplicar.

Los interesados pueden conocer más detalles de la vacante y presentar sus datos en la página de la embajada (Aquí el link para aplicar).