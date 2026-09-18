El golazo anulado a Luis Díaz en la goleada del Bayern Múnich ante Unión Berlín

Bayern Múnich volvió a dar una muestra de autoridad en la Bundesliga. Este 18 de septiembre, en la fecha 4 del campeonato, visitaron la capital de Alemania para medirse a Unión Berlín, en un aplastante partido por parte de los actuales campeones con una victoria por 7-0.

Luis Díaz fue inicialista en este compromiso, previo a que la mayoría de sus compañeros se unan a las convocatorias internacionales a nivel de selecciones, recordando que el guajiro no fue considerado por el técnico Néstor Lorenzo para la fecha FIFA de septiembre y octubre con la Selección Colombia.

Así le fue a Luis Díaz ante Unión Berlín

Luis Díaz no tuvo su mejor partido, pese a que el Bayern fue contundente en ataque. El colombiano no tuvo participaciones de gol en este encuentro y fue sustituido sobre el minuto 60, cuando su equipo ya se encontraba ganando por 4-0.

A nivel de estadísticas, así le fue 'Lucho':

62 minutos jugados

2 remates

28 de 31 pases acertados

3 de 5 regates exitosos

4 de 10 duelos ganados

Aunque estuvo lejos de su mejor versión, terminó siendo profundo en el ataque 'bávaro' y ahora tendrá que concentrarse en ponerse en forma durante las próximas semanas, gracias a que no viajará a Estados Unidos con Colombia.

En video: el golazo anulado a Luis Díaz

El extremo colombiano había marcado el 2-0 del Bayern en el primer tiempo del partido, sin embargo, el tanto se terminó anulando debido a que se encontraba en fuera de lugar. Unos centímetros impidieron que celebrara su segundo gol de la temporada.

Recibió un balón filtrado por parte de Michael Olise por medio de los centrales y cuando el portero rival le achicó los espacios, definió por encima. Sin embargo, el asistente levantó la bandera y la decisión fue ratificada por el VAR.