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Proponen trasladar $ 100.000 millones del Presupuesto General de la JEP a la Rama Judicial: hay reacciones

La iniciativa fue presentada por el senador Enrique Gómez.

Karol Galindo

septiembre 18 de 2026
03:15 p. m.
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Uno de los temas más importantes que se adelanta en el Congreso es la discusión relacionada con el Presupuesto General de la Nación 2027.

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Entre los puntos clave, ha causado múltiples opiniones la propuesta que plantea modificar la asignación de recursos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con una iniciativa que busca redistribuir 100.000 millones de pesos a la Rama Judicial, puntualmente al Consejo Superior de la Judicatura.

¿Quién hizo la propuesta?

El senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, radicó una proposición con esta reasignación para que se incluya. Esta iniciativa fue respaldada por el presidente Abelardo de la Espriella.

“Para la creación de nuevos despachos o para la formalización de encargos en la planta judicial”, afirmó el congresista.

Desde la JEP hubo malestar, teniendo en cuenta que es la institución que hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La entidad nació después del Acuerdo de Paz de 2016, siendo uno de los puntos clave.

Alejandro Ramelli, el presidente de la JEP, expresó su inconformidad: “Están acabando con la jurisdicción. Si eso es lo que prometieron hacer, lo están haciendo mediante la desfinanciación”.

¿Qué respondió la JEP?

Sumado a ello, advirtió que, si esta iniciativa toma forma, habría afectaciones en la independencia y autonomía de la jurisdicción, detonante para que sus funciones se vean perjudicadas.

Por su parte, la senadora María Clara Posada le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que inicie el plan de recorte con la JEP afirmando que ha sido un “derroche innecesario”.

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“Arranca la guerra contra la verdad y las víctimas. La JEP ha tenido avances que nunca se hubiesen dado en la justicia ordinaria”, cuestionó Mauricio Toro, representante a la Cámara.

Ramelli informó que la JEP pondrá esta situación en conocimiento de Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. y otros organismos internacionales.

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