Luis Díaz ya vive el Mundial 2026 y el esperado choque ante Cristiano Ronaldo

Luis Díaz ya comienza a vivir lo que será uno de los momentos más esperados de su carrera internacional: el debut de la selección Colombia en el Mundial de 2026 frente a Portugal, un duelo que además marcará su primer enfrentamiento en una Copa del Mundo contra Cristiano Ronaldo. El compromiso está programado para el próximo 27 de junio en Miami, por la fase de grupos, y desde ya genera enorme expectativa tanto en Sudamérica como en Europa.

El extremo colombiano, hoy consolidado como una de las principales figuras del combinado nacional, habló con The Guardian sobre la cita orbital y no ocultó su entusiasmo por medirse ante una selección que llega señalada como una de las grandes favoritas al título. Para Díaz, más allá del nombre del rival, el partido representa una oportunidad ideal para que Colombia ratifique el crecimiento que ha mostrado en los últimos años.

Un duelo especial ante Cristiano Ronaldo y una Portugal llena de figuras

Luis Díaz fue claro al describir lo que significa enfrentar a Portugal, una selección repleta de talento y experiencia internacional. El atacante destacó especialmente la presencia de Cristiano Ronaldo, a quien calificó como uno de los mejores futbolistas de la historia, y recordó su cercanía con algunos jugadores del plantel luso, como Vitinha, con quien compartió vestuario en Europa, además de la jerarquía de Bruno Fernandes en el mediocampo.

“Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha, ellos tienen a Bruno Fernandes... Va a ser un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria”, comentó.

Según el guajiro, el choque promete ser intenso y muy disputado, pero dejó claro que Colombia no llegará con una postura defensiva o conformista. La mentalidad del grupo es competir de igual a igual y buscar el triunfo, respaldados por el nivel colectivo que han alcanzado en los últimos procesos internacionales.

El proceso de Néstor Lorenzo y una Selección Colombia unida y ambiciosa

Más allá del rival, Díaz resaltó el trabajo que viene realizando la selección Colombia bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo. El delantero subrayó que el equipo ha atravesado un proceso sólido, con aprendizajes constantes tanto en los buenos momentos como en las dificultades, lo que ha permitido consolidar una base fuerte y competitiva.

El atacante de 28 años destacó el ambiente que se vive hoy dentro del grupo: un equipo unido, tranquilo y enfocado en un objetivo común. Además, resaltó la conexión que existe con la afición colombiana, que ha vuelto a ilusionarse con la selección y acompaña con entusiasmo este nuevo ciclo.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, Luis Díaz se perfila como uno de los líderes de una Colombia que sueña en grande. El duelo ante Portugal y Cristiano Ronaldo no solo será una prueba de alto nivel, sino también una vitrina ideal para confirmar que el combinado cafetero está listo para competir contra cualquiera en la máxima cita del fútbol mundial.