Luis Díaz: “James lo es todo para nosotros. Es nuestro capitán”

En medio del proceso de consolidación de la selección Colombia rumbo al Mundial de 2026, una de las voces más autorizadas del plantel actual salió a respaldar sin matices a quien sigue siendo el gran referente del fútbol nacional. Luis Díaz, hoy máxima figura del combinado cafetero y uno de los nombres más influyentes del fútbol europeo, se refirió con profunda admiración al presente y al liderazgo de James Rodríguez, capitán e ídolo indiscutido de todo un país.

En una reciente entrevista concedida a The Guardian, el extremo guajiro no solo destacó el impacto futbolístico del cucuteño dentro del terreno de juego, sino también su rol emocional y simbólico al interior del grupo. Para Díaz, James continúa siendo un baluarte de la selección, una figura que trasciende generaciones y que sigue marcando el camino en un momento clave del ciclo mundialista.

El liderazgo de James, una guía dentro y fuera de la cancha

Luis Díaz fue claro al describir lo que representa James Rodríguez cada vez que viste la camiseta tricolor. “Es nuestro capitán, nuestro líder, y cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma”, afirmó el guajiro, resaltando ese compromiso especial que el ’10’ ha mostrado históricamente con la selección, incluso en los momentos más complejos.

Más allá de su talento, Díaz puso el foco en la madurez que hoy acompaña a James. Según el atacante, el actual momento personal del capitán le permite disfrutar más del fútbol, transmitir tranquilidad al grupo y ejercer un liderazgo sereno, pero firme. Un aspecto clave para una selección que mezcla experiencia y juventud en su camino hacia la cita orbital de 2026.

Un futuro incierto, pero un deseo claro en la Selección

Otro de los puntos que abordó Luis Díaz fue el futuro deportivo de James Rodríguez, quien aún no tiene definido el equipo en el que continuará su carrera de cara a 2026. Lejos de generar preocupación, el atacante expresó un deseo contundente: seguir contando con James en la selección durante muchos años más.

“No sé cuánto tiempo le queda, ¡quiero disfrutarlo más! Lo quiero siempre con la selección”, aseguró Díaz, dejando en evidencia el respeto y la admiración que existe dentro del plantel hacia el capitán. Para él y para el grupo, James no solo es el número 10, sino el símbolo de una generación que ha marcado la historia reciente del fútbol colombiano.

Las palabras de Luis Díaz reflejan un sentimiento compartido por la hinchada: mientras James Rodríguez siga teniendo la motivación y el compromiso intactos con la camiseta nacional, su lugar en la selección Colombia seguirá siendo incuestionable. En la ruta hacia el Mundial de 2026, el liderazgo del capitán aparece, una vez más, como un pilar fundamental para el sueño de todo un país.