Barcelona reveló toda la verdad sobre el fichaje fallido por Luis Díaz: esta fue la razón

El colombiano Luis Díaz fue uno de los jugadores más codiciados en el pasado mercado de fichajes en Europa. Tras su brillante temporada con el Liverpool de Inglaterra, el atacante estuvo en la órbita de grandes clubes del viejo continente, siendo el Barcelona, uno de los mayores candidatos a quedarse con él.

Durante varios meses, el cuadro español le siguió la pista al delantero e incluso tuvo varios acercamientos, sin embargo, su fichaje no se dio y terminó llegando al Bayern Múnich de Alemania.

Ya con su llegada al equipo bávaro, y con un inicio de temporada excelente, poco a poco se han ido conociendo las versiones del porqué no llegó a suelo ibérico.

Desde Barcelona revelaron toda la verdad sobre el fallido fichaje de Luis Díaz

Durante las últimas horas, el director deportivo del equipo culé, Deco, se refirió a los acercamientos que hubo con Luis Díaz y contó la razón por la que no se dio su llegada.

"Al ver la plantilla de la temporada pasada, nos faltaba algo ahí (banda izquierda). Creíamos que ese rol lo haría Ansu (Fati), empezó bien la pretemporada, pero luego no le salieron las cosas y también tuvo lesiones. Podía jugar de banda izquierda y de '9' dando esas soluciones, pero nos faltó este perfil en la plantilla. Luis Díaz encajaba en esto, Rashford encajaba y luego es un tema de negociación. Al otro lado hay un club y son de un nivel muy alto, hablas de Liverpool y United", dijo el histórico exjugador.

Y agregó: "Con Díaz el Liverpool desde el primer minuto se puso bastante duro con no querer venderlo y así es más complicado, como si nos vienen a nosotros y no queremos poner a un jugador en el mercado. Lo de Luis se acabó viendo que sería imposible".

Foto: AFP

Finalmente, Díaz llegó al Bayern donde ha tenido un comienzo de temporada fantástico. En ocho juegos que ha disputado, el colombiano ha marcado un total de cuatro goles, siendo tres de ellos en Bundesliga y uno en la Supercopa Alemania.

Además de ello, en 700 minutos disputados, el cafetero ha dado tres asistencias, siendo uno de los jugadores con mayor rendimiento del cuadro bávaro.