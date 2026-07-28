Minhacienda designado por Abelardo revela cuándo presentará la reforma tributaria

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha ido revelando los nombres de las personas que lo acompañarán a partir del viernes 7 de agosto, cuando comenzará su mandato hasta 2030.

Con respecto al gabinete, uno de los ministerios más importantes es el de Hacienda. Aparte de estar detrás de las finanzas públicas, tendrá que afrontar los retos que deja la administración saliente, tales como el déficit fiscal.

Rechazo a la última reforma tributaria del gobierno Petro

Una de las últimas medidas económicas del gobierno Petro fue presentar otra reforma tributaria con la que busca recaudar 21.9 billones de pesos en 2027, 32.7 billones de pesos en 2028, 34.9 billones de pesos en 2029 y 37 billones de pesos en 2030.

El gobierno electo de De la Espriella rechazó esta reforma y Miguel Gómez Martínez, el ministro de Hacienda designado, se pronunció al respecto durante un evento de la CAF.

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Por un lado, cuestionó los motivos del gobierno saliente para presentarla, asegurando que traería desorden fiscal, mayor endeudamiento y un manejo irresponsable de los recursos. En ese orden de ideas, pidió que sea archivada.

“Además de inconveniente, está mal orientada y es muy injusta con los colombianos, porque pretende ponerlos a pagar la parranda de este gobierno”, sostuvo.

Gobierno entrante presentará la reforma en septiembre

Acto seguido, reveló que la administración de De la Espriella presentará en septiembre de 2026 (un mes después de la posesión) una reforma tributaria que buscará estimular el crecimiento de la economía.

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“Tenemos que aplicar una austeridad muy fuerte y será un esfuerzo que durará varios años, porque esto no se corrige con una sola medida (…) Debemos estimular el crecimiento, porque con una economía más dinámica será más fácil lograr el ajuste”, declaró Gómez Martínez.

En la entrevista, entregó varios detalles acerca del plan económico de la administración entrante, el cual contempla una reducción en la inflación para que ocurra el mismo efecto con las tasas de interés.