Desde la cárcel dos delincuentes recibían órdenes para cobrar extorsiones en Tuluá: una quedó en video

Las autoridades capturaron en flagrancia a los dos presuntos integrantes de la banda La Inmaculada cuando, según la investigación, recibían el dinero producto de amenazas contra una víctima y su familia.

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Ambos estarían bajo las órdenes de alias Chuleta, quien permanece en prisión.

Video captó el momento exacto en el que delincuentes cobraban una extorsión en Tuluá

Una cámara de seguridad registró el momento en el que, aparentemente, se concretó el cobro de una extorsión dentro de un centro comercial en Tuluá.

En las imágenes se observa a un hombre sentado, al parecer frente a un restaurante, cuando una mujer se acerca, toma asiento a su lado y conversa brevemente con él.

Segundos después, el hombre saca de una maleta un sobre de manila que, presuntamente, contenía el dinero exigido a la víctima. La mujer recibe el paquete y se retira del lugar.

De acuerdo con las autoridades, esa entrega hacía parte de un operativo controlado que permitió sorprender a los presuntos responsables en el momento en que recibían cinco millones de pesos.

¿Quiénes fueron capturados por la extorsión en centro comercial de Tuluá?

Los detenidos fueron identificados con los alias de Glock y Dani, quienes fueron capturados en flagrancia por unidades del Gaula de la Policía del Valle durante un operativo realizado en la zona urbana de Tuluá.

Según la investigación, ambos habrían exigido cinco millones de pesos a una persona, a quien amenazaban con atentar contra su vida y la de sus familiares si no entregaba el dinero.

¿Qué papel tendrían dentro de La Inmaculada?

Las investigaciones indican que alias Glock y alias Dani serían presuntos integrantes de la estructura delincuencial La Inmaculada y estarían encargados de recaudar el dinero de las extorsiones.

Además, las autoridades sostienen que estas acciones criminales presuntamente eran coordinadas por alias Chuleta, integrante de esa organización que permanece recluido en un centro carcelario y desde donde, al parecer, seguiría impartiendo órdenes para extorsionar a comerciantes y habitantes de Tuluá.

Finalmente, la Policía informó que los dos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos que les atribuyen las autoridades y continúen las investigaciones correspondientes.